Através do SISU o IF Sudeste Moinas Gerais irá garantir a oferta de 491 vagas em 39 cursos de graduação iniciando no primeiro semestre de 2023. As oportunidades estão distribuídas por oito campi: Bom Sucesso, Barbacena, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del Rei. As inscrições vão até o dia 16 de fevereiro.

Do total de vagas, 196 serão para seleção em ampla concorrência, enquanto outras 249 estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), ou seja, vagas exclusivas para pessoas que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). As demais 46 vagas estão reservadas para ações afirmativas próprias do IF Sudeste MG (voltadas a PcD e integrantes de famílias pronafianas).

Os processos seletivos do SISU 2023 serão feitos a partir das notas obtidas pelos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, só poderão se inscrever na seleção os estudantes que tenham feito o Enem 2022 e que tenham obtido nota acima de zero na prova de redação. Participantes que fizeram o exame como “treineiros” não poderão se inscrever no SISU.

Período de inscrição

Embora o edital da seleção ainda não tenha sido publicado, de acordo com informações publicadas do próprio Ministério da Educação, as inscrições para a 1ª edição do SiSU 2023 serão no período de 16 a 24 de fevereiro de 2023. Os interessados poderão se inscrever por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, de forma gratuita.

A publicação da chamada única do SiSU 2023/1 está prevista para 28 de fevereiro. Os candidatos não convocados poderão manifestar interesse na lista de espera para continuar na disputa por uma vaga.

