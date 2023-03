O Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas (Imecc-Unicamp) recebe, até 6 de abril, as inscrições para a 39ª edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU). No ano passado, o evento contou com a participação de 6 mil estudantes de 24 estados, além do Distrito Federal.

A OMU é voltada para jovens estudantes dos ensinos fundamental (8º e 9º anos) e médio de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. A participação se dará através de formação de equipes compostas por três estudantes e um professor de matemática responsável. Os membros do grupo podem ser de séries diferentes, mas devem estar no mesmo nível e pertencer à mesma escola.

Provas

As provas são divididas em três fases: as duas primeiras ocorrem de modo virtual e a última acontece presencialmente na Unicamp. Os exames têm questões dissertativas, com cálculos e descrição do raciocínio utilizado.

A primeira fase da OMU ocorrerá de 18 a 24 de abril e, a segunda, de 23 a 29 de maio. A terceira fase, de onde sairão os grupos medalhistas, será realizada presencialmente na Unicamp, no dia 2 de setembro.

Durante a última etapa, os estudantes do nível médio poderão fazer uma prova individual, optativa, que premiará aqueles que mais se destacarem com a possibilidade de pleitear vagas em cursos de graduação da Unicamp sem fazer o vestibular. O edital será divulgado no segundo semestre deste ano.

Inscrições

O cadastro e as inscrições podem ser feitas pela internet, por um dos estudantes, pelo professor ou por outro funcionário da escola, mediante o preenchimento da ficha de cadastro da equipe. Os valores variam de acordo com o tipo de escola. Alunos de escolas públicas, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, devem solicitar, até dia 1º de abril, a isenção da taxa de inscrição. Para equipes de escolas públicas, o valor da taxa de inscrição é R$ 50, já para as escolas particulares, a taxa é de R$ 150 por equipe.

Premiação

Em cada nível, fundamental e médio, serão entregues medalhas de ouro, prata e bronze para as equipes mais bem colocadas e haverá uma premiação com base na qualidade das redações. Os melhores colocados na prova individual do ensino médio também receberão medalhas. Os três professores de escolas públicas que apresentarem os melhores desempenhos, baseados na soma das pontuações de suas equipes, receberão certificados e prêmios em livros.

De acordo com o professor do Imecc Marcelo Firer, membro da comissão organizadora da OMU, a proposta é que os participantes respondam às perguntas com argumentação, justifiquem os passos e exponham o seu raciocínio.

"O formato da prova também abre espaço para algo fundamental para um matemático, que é formular e resolver problemas. Por isso, cada fase tem uma semana de duração para que os grupos discutam, pesquisem, se apoiem em referências bibliográficas para chegarem às respostas".

Para mais informações sobre a Olimpíada acesse o site.

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara.

