A nova creche municipal do Bairro Nova Benfica foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (3), em Juiz de Fora. No evento, que contou com as presenças de vereadores, secretários municipais, lideranças locais e moradores do bairro, a prefeita Margarida Salomão destacou a importância da creche na formação humana:

“A criança que está satisfatoriamente letrada aos oito anos é a criança que foi na creche e na escolinha. Então nós precisamos garantir que toda criança de Juiz de Fora vá para creche e para a escolinha. Neste momento, isso aparece como um alívio para as mães, daqui a 15 anos, isso vai aparecer nas listas de quem foi aprovado na universidade. Essa é a diferença.”

Em seu discurso, a prefeita anunciou, ainda, a inauguração, em breve, de mais três creches, nos bairros Parque Guaruá, Igrejinha e São Geraldo.



Creche Municipal Almerinda da Silva Hora



A creche vai oferecr 188 novas vagas para crianças de zero a três anos. É um prédio público construído com recursos para a infância, no valor R$ 2.429.022,13. Foram utilizados recursos federais e do tesouro municipal.

É a maior creche construída através do programa Proinfância em Juiz de Fora, com 2.400 metros quadrados de terreno e 1.400 metros quadrados de área construída. Maior em espaço físico, com arquitetura pensada para os bebês e as crianças pequenas.

O prédio, que fica localizado na Rua Sebastião dos Reis, 220, Bairro Nova Benfica, dialoga com o entorno da comunidade, e a arquitetura garante acessibilidade. Um espaço de creche que respeita as infâncias e os direitos dos bebês e das crianças ao seu desenvolvimento integral.

O atendimento será realizado em parceria com a PJF, por meio de convênio entre a Secretaria de Educação (SE) e a Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac). A instituição atende ao plano de expansão de vagas em creches, uma das principais ações da atual administração da PJF.

Hoje, são atendidas pela SE, 5.542 crianças em 46 creches, contando já com a nova unidade.



Histórico de Atendimento



2018 = 4.246 crianças atendidas;

2019 = 4.137 crianças atendidas;

2020 = 4.206 crianças atendidas;

2021 = 4.099 crianças atendidas;

2022 = 4.685 crianças atendidas;

2023 = 5.542 crianças atendidas (atualmente, já contatando com a nova Creche Almerinda da Silva Hora)



Cronograma de matrículas na nova creche



A SE está realizando a matrícula das crianças por meio de um cronograma, listado abaixo, para o preenchimento das 188 vagas:

- As famílias interessadas que realizaram o cadastro das crianças, ano passado, e que moram na região, têm até o dia 5 de abril para realizarem as matrículas na própria creche;

- Caso haja vaga disponível, as famílias interessadas das crianças que realizaram o cadastro e não são da região, têm entre os dias 10 e 14 de abril para realizarem as matrículas na própria creche;

- Caso haja vaga disponível, as famílias interessadas das crianças que não realizaram o cadastro ano passado, têm entre os dias 17 e 20 de abril para realizarem as matrículas na própria creche;

- Caso haja vaga disponível, a partir do dia 24 de abril, os interessados poderão procurar a sede da SE para pleitear uma vaga.

- Todas as matrículas serão realizadas por ordem de chegada.



De acordo com a secretária de Educação Nádia Ribas, todas as crianças que realizaram o cadastramento de creches no final do ano passado estarão na creche este ano: “O ano passado, pela primeira vez na história, nós zeramos o cadastro. Este ano, mesmo com o aumento da demanda, nós também vamos zerar o cadastro”.



Almerinda da Silva Hora



Durante o evento uma placa em homenagem à Almerinda da Silva Hora, que dá nome a instituição, foi entregue das mãos da prefeita Margarida Salomão à Eugênia Lúcia Siqueira da Silva, sobrinha da homenageada.

Negra, militante política e líder comunitária, Almerinda começou a militância ainda criança. "Eu entrei para a política porque achava que a mulher tinha que ter direito", conta. Ela acompanhava o avô, Gabriel Matias Barbosa, cadastrando mulheres para votarem, cujo direito foi conquistado em 1932.

Eugênia conta: “Nós, da família da Dona Almerinda, gostaríamos de deixar os nossos agradecimentos à prefeita Margarida, à secretária Nádia e à toda a equipe da Prefeitura. Se a gente fosse resumir a Dona Almerinda em uma palavra, nós diríamos que é “Legado”. A Dona Almerinda, que tanto fez pela Zona Norte, por todos os bairros, lutou como mulher negra num tempo em que as coisas não eram fáceis”.

“Dona Almerinda é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer há 40 anos atrás. Conheci a Dona Almerinda no primeiro governo do Tarcísio [Delgado], lutando para calçar a Ponte Preta. Uma guerreira. Naquela altura, uma rara liderança de mulher, mulher negra, que fazia dessa militância uma enorme paixão. Ela era a mãe, não só dessa grande família da qual ela é matriarca, mas ela era mãe da comunidade”, disse a prefeita Margarida.