A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) alcançou destaque no Center for World University Rankings (CWUR), avaliação internacional das instituições de ensino superior de todo o mundo, e permaneceu com a 23ª posição entre as melhores universidades do Brasil, e com a 1.012ª colocação entre as primeiras 2 mil destacadas pelo ranking. Foram avaliadas mais de 20 mil instituições.

Se consideradas apenas as universidades mineiras, a UFJF ocupa a terceira colocação, ficando atrás da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), eleita a 503ª melhor do mundo; e da Universidade Federal de Viçosa, com a 919ª colocação.

Apesar de permanecer com a mesma colocação do ano anterior, o levantamento mostra a consolidação da UFJF no cenário internacional, considerando que, nesta edição, foram avaliadas 20.531 instituições, número maior que o de 2022, quando foram elencadas 19.788.

“O fato de a UFJF figurar no maior ranking acadêmico de universidades globais denota a eficácia das políticas de ensino, pesquisa e extensão implementadas. É um importante reconhecimento da qualidade da nossa instituição”, aponta a diretora de Avaliação Institucional, Michèle Farage.

Critérios

A classificação é baseada em quatro critérios principais: educação (25%), empregabilidade (25%), corpo docente (10%) e pesquisa (40%). Segundo o próprio ranking, o fator com maior peso na avaliação é a pesquisa, que considera o total de artigos publicados, o percentual de estudos em periódicos mais bem qualificados e influentes e o número de citações.

– Qualidade do ensino: medida pelo número de estudantes, relativo ao tamanho da universidade, que ganharam prêmios acadêmicos. Este critério equivale a 25% da nota;

– Empregabilidade de egressos: medida pelo número de egressos da universidade que estejam nas mais altas funções executivas das maiores companhias do mundo; também em proporção ao tamanho da universidade. Equivale a 25% da pontuação;

– Qualidade do corpo docente: medida pelo número de integrantes da universidade que tenham obtido prêmios acadêmicos. Este aspecto soma 10% da nota;

– Performance em pesquisa: considera o total de artigos publicados, o percentual de estudos em periódicos mais bem qualificados e influentes e o número de citações. Este critério corresponde a 40% da avaliação.

CWUR

O Center for World University Rankings (CWUR) é uma organização que fornece assessoria política, insights estratégicos e serviços de consultoria para governos e universidades para que possam melhorar os resultados educacionais e de pesquisa. O CWUR pública rankings universitários globais confiáveis, conhecidos pela objetividade, transparência e consistência, que são confiáveis por estudantes, acadêmicos, administradores universitários e governos de todo o mundo.

