O Executivo apresentou, na tarde desta segunda-feira (21), a continuidade das ações formativas do magistério municipal para o segundo semestre de 2023. Esta ação busca promover uma interação com as práticas de todas as áreas do conhecimento, dialogando com eixos interdisciplinares como a Linguagem, Inclusão, Arte e Tecnologias na escola.

As formações acontecerão nas modalidades presencial, on-line e/ou em formato híbrido, com atividades assíncronas e estão organizadas como oficinas e cursos para todo o magistério municipal. Segundo Caroline Souza Ferreira, gerente do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação da Secretaria da Educação, "a proposta foi elaborada pensando em uma formação que estimule a perspectiva crítico-reflexiva, que contribua com o desenvolvimento da autonomia docente, reconhecendo todos os educadores da rede municipal de ensino como protagonistas do processo de criação de conhecimentos para atender o principal compromisso desta rede de ensino: a garantia do direito à aprendizagem dos estudantes.”

Os links de inscrição nas ações formativas do 2º semestre de 2023 estão disponíveis aqui.