As inscrições para o sorteio de vagas do Ensino Fundamental para o ano letivo de 2024, no Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), começam às 15h desta terça-feira (3). O cadastro pode ser feito até as 23h59 de 18 de outubro.

São 75 vagas para o 1º ano do Ensino Fundamental, sendo 71 vagas para candidatos de ampla concorrência e quatro vagas reservadas para pessoas com deficiência. Os candidatos devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de março de 2018.

Segundo a UFJF, as vagas serão preenchidas por meio de sorteio público às 15h do dia 31 de outubro, no canal do colégio no Youtube.

Como participar?

A inscrição para participar do sorteio será feita exclusivamente on-line, na área do candidato. O valor da inscrição é de R$ 42. Os pedidos de isenção de taxa podem ser feitos entre os dias 3 e 6 de outubro, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

A criança que concorrerá ao sorteio deve, obrigatoriamente, ter o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Em caso de inscrição de mais de um candidato por um mesmo representante legal, é necessário cadastrar um e-mail válido e ativo diferente para cada candidato.

A homologação da condição de deficiência dos candidatos sorteados na modalidade de vagas reservadas a pessoas com deficiência será feita de acordo com as instruções contidas no edital, com apresentação de laudo médico, conforme modelo.

Entre os dias 25 e 26 de outubro, o responsável pelo candidato deverá acessar novamente a área do candidato para imprimir o cartão com o número que irá concorrer, para acompanhamento do resultado do sorteio.