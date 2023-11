Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do projeto Trilhas do Futuro, do Governo de Minas. São 50 mil vagas para todo o estado em 89 cursos técnicos presenciais credenciados em instituições de ensino de 139 cidades. Para Juiz de Fora e região são quase 3 mil vagas.

Entre os cursos ofertados estão metalurgia, enfermagem, administração, modelagem de vestuário, farmácia, radiologia, saúde bucal, segurança do trabalho, entre outros.

Para Juiz de Fora, são mais de 2.500 vagas; em Lima Duarte são 120, Santos Dumont 120 e São João Nepomuceno 120.

Os interessados na formação técnica profissional de forma gratuita podem ser inscrever até o dia 23 de novembro, no site do Trilhas, onde há informações sobre prazos, documentos, cursos e turnos disponíveis, entre outras.

Qualquer pessoa que esteja interessada nos cursos pode se inscrever. Para alunos que ainda estão no ensino médio, é preciso estar cursando o segundo ano a partir do início de 2024.

Vagas

O Governo de Minas ressalta que é fundamental que o estudante confira o catálogo de vagas de acordo com a sua região, tendo em vista que os cursos são presenciais.

Para esta edição, foram credenciadas 306 instituições de ensino profissional, localizadas em 139 municípios e com 89 cursos distintos.

Veja abaixo as oportunidades para Juiz de Fora:

Administração, 40 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Automação industrial, 40 vagas, turno tarde



Contabilidade, 120 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Desenvolvimento de sistemas, 160 vagas, turnos manhã, tarde, noite, integral



Enfermagem, 160 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Eletrotécnica, eletroeletrônica, 80 vagas, turnos manhã e tarde



Eletromecânica, 80 vagas, turnos manhã e tarde



Estética, 120 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Fabricação mecânica, 120 vagas, turnos manhã, tarde, noite



Farmácia, 120 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Finanças, 60 vagas, turnos tarde e noite



Gastronomia, 40 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Logística, 120 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Manutenção de máquinas industriais, 80 vagas, turnos manhã e noite



Mecatrônica, 120 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Metalúrgica, 40 vagas, turno noite



Modelagem do Vestuário, 40 vagas, turno da noite



Podologia, 40 vagas, turno noite



Qualidade, 120 vagas, turnos manhã e noite



Química, 120 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Radiologia, 120 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Recursos Humanos, 280 vagas, turnos manhã, tarde e noite



Segurança do trabalho, 120 vagas, turnos manhã, tarde e noite



As vagas para cidades da região:

Lima Duarte : Enfermagem, 120 vagas, turno noite

São João Nepomuceno

Informática: 40 vagas, turno noite

Modelagem do Vestuário: 40 vagas, turno noite

Segurança do Trabalho: 40 vagas, turno noite

Mercado de trabalho

O aluno que for selecionado recebe uma ajuda de custo de R$ 20 por dia, conforme a frequência registrada e apurada pela instituição.

“Esse apoio tem a finalidade principal de custear o transporte e a alimentação do aluno. Além disso, todo material didático necessário é disponibilizado gratuitamente”, explicou o Estado.

“O Trilhas de Futuro é uma oportunidade muito importante para os jovens e adultos que desejam ingressar em uma formação técnica profissional. Os cursos estão em consonância com as novas tecnologias e demandas do mercado de trabalho atual, com cursos variados e bem estruturados. Além disso, ao término da formação, oportunizamos, por meio da parceria entre o Trilhas de Futuro e o Unicef, que esses alunos já saiam empregados. É uma chance única para todos aqueles que sonham com um bom futuro”, avalia a coordenadora da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), Amanda Barboza.