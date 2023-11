Dois novos calendários acadêmicos para o ano letivo de 2024 foram aprovados na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O primeiro calendário, conforme a Resolução nº 136, é destinado aos cursos ofertados nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, incluindo as modalidades de Educação a Distância (EaD) e o curso de Odontologia do campus de GV.

Já o segundo calendário, da Resolução nº 137, é especificamente para os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Odontologia no campus de JF, bem como aos cursos de Farmácia, Medicina e Nutrição no campus de GV.



Calendário para os campi JF e GV, EaD e Odontologia/GV

O primeiro semestre do ano levito de 2024 está programado para começar em 11 de março e se estender até 16 de julho nos cursos dos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, incluindo EaD e Odontologia do campus de Governador Valadares.

A matrícula deve ser realizada pelos estudantes por meio do Sistema Siga, entre 21 e 29 de fevereiro.

Durante este semestre, os alunos poderão solicitar a dispensa de disciplinas entre 4 e 27 de março, e o prazo para trancamento de disciplinas será até 19 de março.



Os alunos que estiverem concluindo estes cursos deverão se inscrever para a Colação de Grau, também pelo Siga, entre 8 e 12 de outubro. Os coordenadores dos cursos terão entre 15 a 19 de outubro para autorizar esses requerimentos. A data para a cerimônia de Colação de Grau será determinada e anunciada posteriormente.

Já o segundo semestre terá início em 19 agosto com término em 19 de dezembro. As matrículas para este período serão realizadas no Siga entre 7 e 11 de julho.

Calendário para os cursos de saúde em JF e GV

O ano letivo de 2024 terá início em 19 de agosto, com encerramento em 19 de dezembro, para os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Odontologia do Campus de Juiz de Fora, bem como para os cursos de Farmácia, Medicina e Nutrição do Campus de Governador Valadares.

A primeira etapa de matrícula para estes cursos, também pelo Sistema Siga, será de 7 a 11 de julho.

Os interessados em pedidos de dispensa de disciplinas devem fazer a solicitação entre 12 e 31 de agosto. Em Juiz de Fora, a solicitação deve ser feita na Central de Atendimento (CAT). O prazo para trancamento de disciplinas será até 27 de setembro.

Entre 9 e 13 de setembro, os estudantes concluintes dos cursos devem se inscrever para a Colação de Grau, via Siga, e os coordenadores terão de 16 a 20 de setembro para autorizar esses requerimentos.

O segundo semestre desses cursos está programado para começar em 27 de janeiro, com término das aulas em 3 de junho. As matrículas deverão ser feitas pelos acadêmicos no Siga entre os dias 17 e 20 de janeiro.