O primeiro dia de provas dos três módulos do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2024 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi concluído no sábado (9). O processo seletivo abrangeu cinco cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

De acordo com o balanço divulgado pela Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), a edição de 2024 contou com um recorde de inscrições, contando com a participação de mais de 43.700 candidatos. Além disso, destacou-se pela baixa taxa de ausência no primeiro dia de prova, totalizando 5.755 candidatos ausentes, o que corresponde a 13,16% do total de inscritos. Em Juiz de Fora, 2.724 estudantes não compareceram ao Pism, em Governador Valadares foram registrados 1.053 ausentes, Muriaé contou com 743 ausências, Petrópolis teve 774 ausentes, e Volta Redonda registrou 461 candidatos que não compareceram. Os números ainda não contemplam os candidatos sabatistas, que realizam as provas na noite deste sábado, 9.

Segundo o edital do Pism, não há período de tolerância nem segunda chamada para quem perdeu a prova. O candidato que não esteve presente neste primeiro dia de exames está automaticamente excluído do processo, mas pode comparecer ao segundo dia, a título de experiência. Os gabaritos serão divulgados neste sábado, 9, após a finalização das provas dos candidatos sabatistas, no site da Copese.

Nesse sábado, os candidatos do Pism I e II responderam a questões objetivas e discursivas de Língua Portuguesa, Geografia, Matemática e Química. Já os candidatos do Pism III responderam a questões objetivas de Língua Portuguesa, Literaturas, Biologia e Matemática. As disciplinas das questões discursivas para candidatos que estão no terceiro módulo são específicas de acordo com a área do curso escolhido.

O reitor da UFJF, Marcus David, destacou a importância do processo seletivo da Instituição, afirmando que é um momento crucial para a seleção de jovens que alimentam o sonho de ingressar em uma universidade pública ao longo de suas vidas. Ele enfatizou a necessidade de realizar um trabalho competente e dedicado para garantir que esses aspirantes alcancem seus objetivos. “É importante ressaltar que neste Pism, nós estamos tendo um recorde de inscrições. Mais de 43 mil jovens estão procurando a Universidade através do Pism para poder cursar uma universidade pública de qualidade. Então, nesse momento eu gostaria de, em primeiro lugar, desejar boa sorte a todos esses jovens. Que o seu sonho possa ser atingido.”

Além disso, David fez questão de estender um profundo agradecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Universidade, reconhecendo o esforço dedicado à organização do evento. Neste ano, mais de 4 mil pessoas estiveram mobilizadas somente em Juiz de Fora, para a aplicação das provas.

Provas do domingo

Neste domingo (10) os candidatos retornam às salas de aula para realizarem as provas do segundo dia do Pism. Os concorrentes dos Módulos I e II responderão a questões objetivas e discursivas de Literaturas, Biologia, Física e História.

Os candidatos do Módulo III fazem questões objetivas de Física, Química, Geografia e História. Estudantes que concorrem a cursos das áreas de Economia e Administração e Humanas responderão a questões discursivas de Geografia, História e Filosofia. E os concorrentes aos cursos das áreas de Exatas e Saúde respondem a questões discursivas de Física e Química.

O pró-reitor de Graduação, Cassiano Caon Amorim, recomenda que os candidatos cheguem com antecedência aos locais de prova, para que evitem o excesso de trânsito, e estejam atentos aos objetos que podem ou não levar. “O primeiro dia transcorreu como o planejado. Agora, os candidatos devem estar atentos ao uso do celular, que deve ser desligado e guardado no local indicado. Além disso, ter o cuidado de não portar outros aparelhos, como brincos, pulseiras e relógios, que são proibidos”, ressaltou.

Recursos

Os pedidos de recurso relacionados às formulações das questões e aos gabaritos de cada prova devem ser protocolados exclusivamente pelo candidato na próxima segunda-feira, 11, para provas dos três módulos, das 9h às 16h. As solicitações devem ser feitas on-line, na Área do Candidato, por meio de formulário próprio.

É importante destacar que o pedido de recurso só será analisado se estiver devidamente preenchido, incluindo as razões específicas para cada questão ou gabarito contestado. Este processo visa garantir a transparência e a justiça na revisão das avaliações, assegurando que as contestações sejam fundamentadas e passíveis de análise pela banca examinadora.

O resultado dos recursos e o gabarito oficial serão divulgados até o dia 19 de fevereiro de 2024, no site da Copese. Após a decisão final, não cabe recurso.