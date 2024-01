Estão abertas as inscrições para os cursos de especialização MBA da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (Facc) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro, por meio de formulário on-line, e o início das aulas está marcado para 16 de março.

São 40 vagas para cada um dos seguintes cursos, divididos em duas turmas: Finanças Corporativas, Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos, Gestão Empresarial e Gestão Estratégica de Venda.



Segundo a UFJF, podem se inscrever os interessados que tenham curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área do conhecimento ou atestado de conclusão de curso.

O edital prevê que serão avaliados experiência profissional relacionada à área do curso pretendido, sendo dez pontos para cada ano, e máximo de 70 pontos; e Histórico Escolar da graduação, com avaliação máxima de 30 pontos. Em caso de empate, é priorizado o candidato com idade maior.

Há vagas para bolsistas, sendo até quatro na modalidade demanda social, pelo critério de carência financeira, e outras quatro, reservadas para servidores da UFJF.

Disciplina isolada

Os ex-alunos que têm pendências em disciplinas nos cursos de MBA da Facc e candidatos interessados em cursar disciplina isolada também podem concorrer ao Edital para Disciplinas Isoladas.

O valor de cada disciplina é de R$ 45 por crédito ou hora/aula. Pela prestação do Trabalho de Conclusão de Curso, a taxa é de R$ 700.

Os ex-alunos dos cursos de especialização MBA podem solicitar análise curricular para aproveitamento de disciplinas do histórico do curso de MBA anteriormente cursado.



