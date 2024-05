Entre os dias 3 e 7 de junho, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), vai realizar a 11ª Semana Qualifique-se. O evento conta com dez capacitações gratuitas, que dão certificado, disponíveis para o público. As inscrições estão abertas e devem ser feitas separadamente para cada palestra através do site Sympla.

Segundo a organização, as palestras, que vão ocorrer no Auditório III do Centro de Ciências da UFJF, vão abordar temas como público-alvo e comunicação, metodologias ágeis como SCRUM e OKRs, empreendedorismo, inteligência emocional, planejamento estratégico para startups, garantia do sucesso do cliente, despertar da inteligência emocional, endomarketing, inovação nas organizações e comunicação organizacional.

Confira a programação:

Segunda-Feira | 3 de junho

(10h a 12h) – Público Alvo e Comunicação: Pilares que podem levar qualquer empresa ao fracasso

Palestrante: Renato Oliveira



(14h a 16h) – Metodologias Ágeis (SCRUM e OKRs)

Palestrante: Samara Paiva



Terça-Feira | 4 de junho

(10h a 12h) – Empreendedorismo e Inteligência Emocional

Palestrante: Rodrigo Araújo Campos



(14h a 16h) – Garantindo o Sucesso do Seu Cliente

Palestrante: Túlio Zancanelo



Quarta-feira | 5 de junho

(10h a 12h) – Planejamento Estratégico para Startups e Empresas em Processo de Incubação

Palestrante: José Jamil Adum



(14h a 15h30) – Desperte sua inteligência emocional para o sucesso

Palestrante: Lainer Serrano



Quinta-Feira | 6 de junho

(10h a 12h) – Como engajar equipe na era digital

Palestrante: Giselle Cardoso



(14h a 16h) – Endomarketing e engajamento visando à inovação nas organizações

Palestrante: Sônia Mara Marques



Sexta-feira | 7 de junho

(09h a 11h) – Os impactos desse verdadeiro Tsunami Digital sobre nossos talentos humanos

Palestrante: Celso Chapinotte



(14h a 16h) – Comunicação Organizacional

Palestrante: Victor Paradela