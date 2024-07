Com o fim da greve dos professores, as aulas dos cursos de saúde dos campi da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) retornam no dia 8 de julho após reunião do Conselho Setorial de Graduação (Congrad), realizada nessa quarta-feira (3).

A data envolve os cursos da área da saúde – Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Odontologia no campus de Juiz de Fora, além de Farmácia, Medicina e Nutrição no campus de Governador Valadares.

A partir de 8 de julho, os alunos desses cursos terão a continuidade das aulas referentes ao segundo semestre de 2023.

De acordo com a UFJF, a reunião convocada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) aprovou dois calendários para estes cursos. O primeiro calendário – para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia do campus JF – foi aprovado por 33 votos. Outros 30 conselheiros preferiram a data alternativa, 15 de julho.

O segundo calendário – para o curso de Fisioterapia do campus JF, além dos cursos de Medicina, Nutrição e Farmácia em GV – foi aprovado com 50 votos favoráveis.

Os conselheiros deliberaram ainda pela separação do calendário do curso de Fisioterapia-JF em relação aos demais cursos da área de saúde sediados em Governador Valadares no ano letivo de 2024. Por isso, o curso passará a ter o mesmo calendário que as outras graduações da área de saúde com sede em Juiz de Fora.

“Todos os calendários aprovados pelo Congrad, bem como informações administrativas adicionais, a exemplo de trancamento de disciplinas e inscrição na Colação de Grau Unificada, serão divulgados posteriormente. Detalhes sobre a data final do segundo semestre de 2023 e o início do primeiro semestre letivo de 2024 nos calendários aprovados nesta quarta também serão fornecidos em breve”, informou a PJF.