O Cadastro Escolar 2025 para quem deseja estudar na rede pública de ensino de Minas Gerais já está aberto. O processo de inscrição, iniciado nessa terça-feira (1º), deve ser realizado pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). O prazo para realizar o cadastro vai até o dia 1º de novembro.

O Sucem tem como objetivo unificar o processo de encaminhamento dos candidatos às vagas nas escolas públicas nos 715 municípios que aderiram à iniciativa. A lista completa de municípios pode ser consultada no site oficial do sistema. A subsecretária de Articulação Educacional, Claudia Lara, destaca que o Cadastro Escolar é essencial para garantir o acesso à educação pública no estado. “Com o sistema Sucem, os pais e responsáveis têm um processo simples e unificado para assegurar a matrícula de seus filhos, respeitando critérios justos de alocação nas escolas”, afirma.

Após o término das inscrições, o resultado será divulgado no dia 4 de dezembro. A partir dessa data, os responsáveis devem acessar novamente o site para verificar a escola para a qual o estudante foi encaminhado. A confirmação da matrícula, na rede estadual, acontecerá a partir de 18 de dezembro, diretamente nas instituições de ensino. Para as escolas municipais, as famílias devem seguir o calendário de matrícula específico do município.



Novidade: CPF obrigatório para inscrição

Uma novidade importante este ano é a exigência do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do candidato no momento da inscrição. Para quem ainda não possui CPF, é possível realizá-lo gratuitamente pelo site da Receita Federal. “Este ano, contamos com uma novidade importante, a obrigatoriedade do CPF no ato da inscrição, o que trará mais segurança e transparência ao processo de matrícula”, comenta Claudia Lara.



Quem pode participar?

Podem se inscrever no Sucem os estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino ou mudar de escola em 2025. Também podem se cadastrar alunos que estão matriculados em escolas públicas em 2024, mas que a unidade de ensino não ofertará o nível de ensino ou ano subsequente. A inscrição também está aberta para aqueles que pretendem retornar aos estudos no ensino fundamental ou no ensino médio regular, além da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para a EJA, é necessário que o candidato tenha no mínimo 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio.

Além disso, há vagas disponíveis para cursos técnicos em escolas estaduais, e os interessados também podem se inscrever através do Sucem.



Renovação de matrícula automática

A renovação da matrícula, como já aconteceu em anos anteriores, será automática para os estudantes que estão matriculados e frequentam uma escola da rede estadual até o dia 27 de setembro. Esses alunos terão assegurada a permanência na mesma unidade escolar, desde que a escola ofereça a etapa de ensino que será cursada em 2025.

A renovação ocorrerá preferencialmente no turno em que o aluno está matriculado em 2024. Caso o estudante deseje mudar de escola em 2025, ele pode solicitar o cancelamento da renovação e participar do processo de cadastramento para concorrer a uma nova vaga.



Critérios de alocação

O encaminhamento dos alunos inscritos será feito conforme a disponibilidade de vagas por turno, espaço físico da escola, tipo de atendimento e nível de ensino oferecido. Os critérios de alocação e desempate seguem a seguinte ordem de prioridade:

- Estudantes com deficiência;

- Zoneamento;

- Zona;

- Estudantes com irmãos que frequentam a escola pretendida, respeitando o zoneamento;

- Estudantes já matriculados na rede pública;

- Estudantes de menor idade.



Expansão do programa Trilhas de Futuro

O projeto Trilhas de Futuro, uma das maiores iniciativas de formação profissionalizante do Governo de Minas, expande este ano seus cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para 153 escolas em 37 municípios. Serão oferecidas 9,6 mil vagas para alunos do 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). As inscrições para o Trilhas de Futuro também podem ser feitas até o dia 1º de novembro.

Com investimentos de cerca de R$ 120 milhões, o Trilhas de Futuro oferece nove cursos técnicos de alta complexidade em parceria com o Senai, garantindo uma formação alinhada às demandas do mercado de trabalho. Desde sua criação em 2021, o projeto já formou mais de 50 mil profissionais.