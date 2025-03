O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou nesta sexta-feira (28) as vencedoras da primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência.

A entrega do prêmio acontecerá no dia 12 de março, na sede do CNPq, em Brasília.

Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o British Council, o Ministério das Mulheres e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, a premiação oferece cerca de R$ 500 mil em dinheiro, prêmios e benefícios para pesquisadoras e empresas que promovem a diversidade, através da participação de mulheres em áreas da ciência, inovação e tecnologia.

A iniciativa é estruturada em três categorias:

Estímulo: voltada para pesquisadoras com até 45 anos e tem prêmios de R$ 20 mil.

Trajetória: para cientistas com 46 anos ou mais, com prêmios de R$ 40 mil.

Mérito Institucional - voltada para empresas, oferece R$ 50 mil para instituições que se destacaram na aplicação de ações de igualdade de gênero.

Cada categoria contempla três vencedoras, uma em cada grande área do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.

Confira as vencedoras e categorias.

Na categoria Estímulo:

Ciências da Vida: Mariana Emerenciano Cavalcanti de Sá - Instituto Nacional de Câncer (INCA);

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Patricia Takako Endo - Universidade de Pernambuco (UPE);

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes: Marina Alves Amorim - Fundação João Pessoa (FJP);

Na categoria Trajetória:

Ciências da Vida: Camila Cherem Ribas - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA);

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Mariangela Hungria da Cunha - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes: Debora Diniz Rodrigues - Universidade de Brasília (UnB).

Na categoria Mérito Institucional, foram contemplados:

Universidade Federal Fluminense (UFF),

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).

