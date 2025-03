Estão abertas as inscrições para a, que buscam estimular nos estudantes o interesse pelos mistérios do universo. Para que os alunos possam participar, as escolas devem se cadastrar, até o dia 1º de maio, no site da olimpíada

Os participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica serão avaliados por meio de uma prova, marcada para o dia 16 de maio. O exame é composto por dez perguntas, sendo sete de astronomia e três de astronáutica, com quatro níveis de dificuldade para abarcar estudantes desde o 1º ano do ensino fundamental até o ensino médio. Os melhores classificados no último nível participam de seletivas para representar o Brasil em competições internacionais

Já a Olimpíada Brasileira de Foguetes contempla estudantes do ensino fundamental e médio e também da educação superior. Os participantes devem construir e lançar foguetes com materiais como canudo, garrafa pet e tubo pvc, de acordo com cada nível. O alcance é medido pelos professores, que submetem os resultados na plataforma da olimpíada.

Os melhores colocados dos níveis 3 ao 6 são convidados para participar das Jornadas de Foguetes, que acontecem na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

A programação conta com palestras e oficinas práticas sobre astronáutica, astronomia e ciências afins, observação do céu e visita a um planetário. Os participantes também lançam seus foguetes e podem receber medalhas e troféus.

Tags:

Astronomia | Ciência | Olimpíada de Astronomia | olímpíada de foguetes | serviç