O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) iniciou a segunda seleção de estudantes do ano. Nesta segunda-feira (5), foram lançados os editais do Processo Seletivo 2025/2 que oferece um total de 1.014 vagas para interessados em iniciar um curso já no segundo semestre.

Os editais e todas as informações relacionadas à seleção estão disponíveis no site oficial.



As oportunidades variam do técnico ao doutorado e envolvem quase todos os campi da instituição: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (9) e poderão ser realizadas utilizando-se um computador (não são recomendados celulares ou tablets). Também é necessário possuir conta no GOV.BR, já que o acesso ao sistema de inscrições do Processo Seletivo deverá ser feito utilizando-se as mesmas credenciais (login e senha).

Confira a relação de campi e vagas no portal do IF Sudeste MG

Os editais do Processo Seletivo 2025/2 trazem novidades em relação aos anteriores: a começar pelas capas, que introduzem o documento com a identidade visual da campanha. Dessa maneira, o(a) candidato(a) poderá identificar mais facilmente de qual edição se trata, além de reconhecer de forma rápida qual a modalidade de curso cujas regras de seleção encontram-se ali dispostas.

Na sequência, um sumário clicável busca facilitar a navegabilidade do(a) candidato(a) dentro dos diferentes assuntos do documento e os anexos (que contêm, por exemplo, modelos de formulários) estão disponíveis em formato editável. Por fim, um fluxograma ilustrado evidencia os caminhos para quem deseja encontrar o grupo de concorrência mais adequado à sua condição. Sobre isso, a Diretoria de Processos Seletivos alerta que, pela Lei 14.723/2023, todos que concorrerem às vagas destinadas a estudantes de escola pública também concorrem (ao menos inicialmente) no grupo de Ampla Concorrência.

Isenção e taxas

O IF Sudeste MG é uma instituição inteiramente pública e gratuita, portanto, não há cobrança de mensalidade pelos cursos. Apenas para participar do processo seletivo, o(a) candidato(a) deve pagar uma taxa, que varia de acordo com a modalidade de curso: R$15 para cursos técnicos (incluindo Proeja) e R$50 para cursos superiores (graduação e pós-graduações).

Contudo, quem estudou em escola pública tem direito à gratuidade inclusive na etapa de inscrições. Para solicitar, é necessário, ANTES DE SE INSCREVER, comprovar que cursou todas as séries do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) em escola da rede pública, ou como bolsista integral em escola da rede privada. A solicitação da isenção da taxa de inscrição deve ser feita de 9 a 19 de maio, da seguinte forma:

- Presencialmente, conforme horários de atendimento dos campi. Neste caso, antes de comparecer ao campus, o(a) candidato(a) deve imprimir e preencher o Requerimento de Isenção de taxa de inscrição (Anexo II do edital). Em seguida, deverão ser apresentados tanto o requerimento quanto a documentação comprobatória;

-On-line, por meio deste formulário. Também é necessário anexar documentos comprobatórios, conforme indicado nos editais de seleção.