A Faculdade de Comunicação Social (Facom) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) conquistou destaque na etapa Sudeste da Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom), um dos eventos mais relevantes da área na América Latina. Dois projetos desenvolvidos por estudantes da instituição — o curta-metragem “Maya” e o trabalho multiplataforma “Vi.elas” — foram premiados em suas categorias e agora avançam para a etapa nacional, que será realizada entre os dias 1º e 5 de setembro, durante o Intercom Nacional, na Faesa, em Vitória (ES).

A Expocom é promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e reconhece os melhores trabalhos práticos produzidos por estudantes de cursos de Comunicação de todo o país, em áreas como jornalismo, publicidade, audiovisual, rádio e mídias digitais.

Primeira conquista para o curso de RTVI

Vencedor na categoria Cinema e Audiovisual – Modalidade Curta-Metragem, o projeto “Maya” foi idealizado e inscrito pelo estudante Vinicius Moreira, do curso de Rádio, TV e Internet (RTVI). A produção surgiu dentro da disciplina Direção em Ficção, ministrada pelo professor Nilson Alvarenga, e marcou a primeira vitória do curso na premiação.

“Ganhar um prêmio no Intercom com um curta produzido em uma disciplina, com orçamento limitado e muita dedicação dos alunos, é uma experiência sensacional”, afirma Moreira. “Levar esse reconhecimento para um curso que recentemente recebeu nota máxima do MEC é muito significativo. Isso mostra como o curso de RTVI e a Facom são vetores de transformação dentro da UFJF.”

O professor Nilson Alvarenga destaca o caráter pedagógico e coletivo da produção: “Cada aluno foi responsável por dirigir uma cena, o que proporcionou um aprendizado técnico compartilhado e valorizou o trabalho em equipe. Esse tipo de experiência só é possível porque a universidade pública oferece os recursos — tanto materiais quanto pedagógicos — necessários para viabilizar criações desse tipo.”

Resgatando vozes femininas da cidade

Já o projeto “Vi.elas”, inscrito pela estudante Júlia Valgas Freitas Galvão e orientado pela professora Kérley Winques, foi premiado na categoria Jornalismo – Modalidade Produção Laboratorial em Jornalismo Multiplataformas. A proposta resgata as histórias de mulheres que dão nome às ruas de Juiz de Fora, destacando trajetórias que geralmente não são registradas em livros ou noticiários.

“Esse prêmio representa o reconhecimento de uma produção comprometida em dar visibilidade a vozes historicamente silenciadas. Como futura jornalista, acredito que é nosso papel garantir que essas histórias sejam contadas”, afirma Júlia.

A professora Kérley ressalta o caráter interdisciplinar do projeto e a valorização das múltiplas competências desenvolvidas pelos estudantes. “O Vi.elas envolveu análise de dados, identidade visual, redes sociais, site e contato com fontes oficiais. Foi uma experiência rica e desafiadora. Ser finalista já é uma vitória, e vencer é um reconhecimento ainda maior da criatividade e do engajamento da equipe.”

Reconhecimento institucional

Para a diretora da Facom, professora Érika Savernini, o resultado reafirma a excelência dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. “A Facom tem um grande orgulho da participação massiva no evento e, especialmente, dos prêmios conquistados. Enquanto docentes, nos sentimos gratos por acompanhar de perto o desenvolvimento profissional e criativo dos nossos alunos.”

Com as vitórias regionais, “Maya” e “Vi.elas” agora se preparam para representar a UFJF na fase nacional do Expocom 2025, concorrendo com os vencedores das outras quatro regiões do Brasil. Além da premiação, o congresso promove painéis, oficinas e debates que reforçam a integração entre universidades e o mercado de comunicação.

Conheça o projeto Vi.elas

Assista o curta Maya

Confira as fichas técnicas dos projetos:

Projeto Vi.elas

Alice Ferreira Lanes

Alice Vitória de Oliveira Diogo

Ana Luísa de Almeida Nascimento

Clarisse Martins Benony

Emmanuelle Pacheco Serdeira

Isabella Araujo Alvim da Silva

Julia Ferreira dos Santos

Júlia Valgas Freitas Galvão

Marcus Vinicius da Silva

Maria Eduarda Parreira Pacheco

Priscilla Gomes da Silva Martins

Rafaela de Castro Tempésta

Rebeca Sofia Papalini Pires

Sophia da Silva Bispo

Yasmin Christine Batista Ponté

Yasmin Martins Guimaraes

Yasmin Rangel Reis

Orientação: Kérley Winques



Maya

Roteiro: Vinicius Moreira

Produção Geral - Alice Luz e Maria Clara Barbosa.

Assistente de produção: Vinicius Moreira

Produção Executiva: Alice Luz.

Produção de Elenco: Vinícius Moreira e Felipe Andolpho

Direção geral: Alice Luz ,

Direção de Fotografia, iluminação e operação de câmera - Hugo Amaro e Jean Muller

Direção de arte e cenografia - Larissa Nascimento e Daniel Alves

Preparação de elenco - Felipe Andolpho e Vinicius Moreira.

Edição- Jean Muller

Áudio: Daniel Alves, Douglas Cross e Vinicius Moreira

Orientação: Nilson Alvarenga



Atores

Maya: Anya Tristão

Mae/ Bruxa: Marise Mendes

Pai/ Vampiro: Magno Angelo Kelmer