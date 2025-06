O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 termina às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (6) na Página do Participante . A taxa de inscrição do Enem de R$ 85, que confirma a participação, deve ser paga até 11 de junho.

Para apoiar estudantes de baixa renda e de periferias das grandes cidades que não conseguiram a isenção da taxa de inscrição, a organização não governamental (ONG) Movimento Amplia promove, em suas redes sociais, a quinta edição da campanha Amplia Enem até esta sexta-feira (6).

A entidade conecta inscritos no Enem aos apoiadores do projeto com o objetivo de quitar a taxa de inscrição de quem não tem condições de arcar com o valor. A mobilização pretende aumentar a participação no Enem, sobretudo, de jovens pretos e indígenas de baixa renda e, com isso, promover a equidade racial e social por meio da educação.

“Milhares de jovens sonham com uma vaga na universidade, mas muitas dessas pessoas esbarram em um obstáculo simples: não conseguem pagar a taxa de inscrição. No Amplia, acreditamos que o acesso à educação não pode ser privilégio. Por isso, estamos de volta com a campanha que conecta quem pode doar com quem precisa realizar o Enem”, reforça a publicação.

Nesta edição da campanha anual, a meta é que contribuições de voluntários garantam as inscrições de, pelo menos, 400 estudantes.

A diretora de Projetos do Movimento Amplia, Thaís Lima, explica que a taxa de R$ 85, que pode parecer pouco para muitas pessoas, para muitos candidatos representa uma barreira de acesso ao ensino superior.

“Nesses últimos anos, temos visto muitos estudantes preparados, mas não ter dinheiro para pagar [a taxa de inscrição], o que é a principal barreira para entrada no ensino superior.”

Muitas pesquisas dizem que, no Brasil, ainda hoje, a forma de ascensão social, de transformação social, é por meio do ensino superior. "Então, entendemos que eliminar essa barreirazinha, que é um boleto, transforma e traz grandes impactos para a vida destes estudantes”, defende a diretora do Amplia, Thaís Lima.

Precisa de ajuda para pagar o boleto?

Os candidatos de baixa renda que querem receber o apoio dos doadores do Movimento Amplia devem, primeiramente, fazer a inscrição online no Enem diretamente na Página do Participante com cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados no site Gov.br, até sexta-feira (6), no horário limite das inscrições.

O próximo passo para se candidatar no Movimento Amplia é preencher o formulário virtual disponível no link, enviar o comprovante de renda; a cópia de um documento de identificação com foto; e o boleto de pagamento da taxa de sua inscrição do Enem.

Quer apoiar e pagar o boleto do Enem?

Para custear uma inscrição ou mais do Enem, os voluntários têm duas opções:

1. fazer o Pix para a chave contato@movimentoamplia.org.br, no valor mínimo de R$ 85. Para facilitar a checagem, o voluntário deve adicionar na descrição do pagamento instantâneo a seguinte mensagem: “Amplia Enem 2024”; ou

2. preencher o mesmo formulário online com o número de boletos que deseja pagar diretamente e seguir as instruções para recebimento do documento e para envio do comprovante.

A ONG pede o envio do formulário para ter o contato do doador para envio de e-mail para agradecimento pelo apoio recebido e para futuras campanhas de financiamento ao acesso ao ensino superior.

Oportunidades viabilizadas

Desde 2020, o Movimento Amplia estima que cerca de 5 mil estudantes, de diversas regiões do país, já foram impactados pelas campanhas de apoio ao pagamento de inscrições do Enem e de outros vestibulares.

No Enem de 2024, 80% dos estudantes apoiados pela ONG se autodeclaram pretos e indígenas.

Uma dessas estudantes é a Rafaela da Silva Souza, de 24 anos, moradora do bairro da Liberdade, em Salvador, que toda a vida estudou na rede pública de ensino com incentivo da família para se dedicar aos aprendizados.