A Prefeitura do Rio de Janeiro tombou 14 Centros Integrados de Ensino Público (Cieps). O decreto com a medida foi publicado nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial do Município. Com isso, qualquer modificação nos edifícios deve ser aprovada pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro.

Apelidados de Brizolões, os Cieps marcam a paisagem do Rio de Janeiro. O projeto dos Cieps completa 40 anos em 2025 e é considerado revolucionário para a educação, principalmente por colocar em debate nacional o ensino integral, que na época não era tão difundido.

Além disso, os Cieps recebem assinaturas de peso. O funcionamento e a parte pedagógica foram idealizados pelo antropólogo e ex-ministro da Educação Darcy Ribeiro, que ocupava, então, o cargo de secretário extraordinário de Ciência e Cultura do Rio de Janeiro no governo de Leonel Brizola. Os prédios, considerados monumentais para uma escola, foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Em todo o estado do Rio de Janeiro foram construídos mais de 500 Cieps. Atualmente, o município do Rio é responsável por 101 unidades.

No decreto, foi publicada a lista dos Cieps que foram tombados pela prefeitura, com os respectivos endereços e a justificativa para o tombamento de cada um deles.