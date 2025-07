Os resultados finais dos recursos referentes às solicitações de atendimento especializado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estão disponíveis na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os resultados devem ser consultados com a senha do portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

O atendimento especializado garante recurso de acessibilidade para participantes que comprovem a necessidade, como pessoas com deficiência (PCD), gestantes, lactantes, pessoas idosas, estudante em classe hospitalar, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou outra condição específica.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Provas

O Inep aplicará as provas em 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da federação. De forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará.

A exceção ocorre devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), na capital paraense, no período da aplicação regular do Enem 2025.

O exame é constituído de quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia de provas terá duração de 5 horas e 30 minutos e avaliará as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio: língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física, história, geografia, filosofia e sociologia.

No segundo dia de provas, os candidatos serão testados nas provas de matemática, química, física e biologia.

Orientações

O Inep criou uma página eletrônica com as principais orientações para os participantes do Enem.

De forma resumida os candidatos também podem conferir as perguntas mais comuns e as respectivas respostas sobre a realização do Enem.

O participante deve acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação do seu local de prova pelo Página do Participante.

A data de liberação do Cartão de Confirmação da Inscrição pelo Inep no mesmo endereço eletrônico ainda será divulgada.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A nota individual do Enem pode ainda ser aproveitada nos processos seletivos de instituições de ensino de Portugal que têm convênio com o Inep.

O Enem voltou a ser uma opção aos candidatos com mais de 18 anos que querem obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência.

Tags:

Enem 2025 | Ensino Médi | Ensino Superior | Inep | MEC