O formulário está disponível desde o início do período de confirmação da inscrição na Prova Nacional Docente (PND) e pode ser acessado no Sistema da Prova Nacional Docente (PND), dentro da Página do Participante, por meio do login único do portal de serviços do governo federal, o Gov.Br.

O prazo é destinado somente aos formandos em 2025 inscritos pelas instituições de ensino superior no Enade das Licenciaturas 2025 que não completaram o Questionário do Estudante no momento de confirmação da inscrição na PND.

A medida tem o objetivo de levantar informações que permitam caracterizar o perfil dos estudantes e seus processos de formação na faculdade e, desta forma, avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior no Brasil.

Preenchimento obrigatório

A etapa de preenchimento do Questionário do Estudante é obrigatória para a conclusão da licenciatura. De acordo com a portaria do Inep (359/2025), ao responder o Questionário do Estudante, o concluinte fica apto a participar do Enade e terá assegurada a condição para colar grau. O preenchimento também é requisito necessário para a visualização do local da prova.

A nota do questionário não é somada à nota final da prova do Enade das Licenciaturas.

Informações pedidas

O Questionário do Estudante do Enade das Licenciaturas aborda temas relacionados à experiência acadêmica e social. Entre outras, as perguntas aos estudantes concluintes de licenciaturas estão relacionadas a:

Perfil do estudante e familiar (idade, renda familiar, cor ou raça, etc)

Trajetória acadêmica, com destaque para infraestrutura da instituição de ensino superior (biblioteca, laboratórios, salas de aula; quantidade e qualidade do corpo docente e grade curricular, participação em atividades extracurriculares (pesquisa, extensão, monitoria).

Contexto social e profissional: se trabalhou durante o curso e se a área de atuação tem relação com o curso, se pretende exercer o magistério após o término do curso, etc.

Para quem quiser conhecer os conteúdos de questionários anteriores de 2004 a 2024 pode acessá-los em do Inep.

Respostas dos concluintes

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que coordena o Enade, considera que as respostas que constam no questionário ajudam a compreender os resultados dos concluintes dos cursos no Enade e, também servem para avaliar as instituições de educação superior.

As respostas são analisadas pelo Inep e agregadas por curso, com a garantia de preservação do sigilo da identidade de quem o respondeu.

Enade das Licenciaturas e PND

Em 2025, a realização da primeira a Prova Nacional Docente usará como matriz de referência o conteúdo da prova teórica do Enade das Licenciaturas com o objetivo de melhorar o ingresso de professores nas redes públicas de ensino e de estimular a realização de concursos públicos por estados e municípios.

Os locais serão divulgados por meio do Cartão de Confirmação da Inscrição individualizado, que ainda será disponibilizado pelo Inep no Sistema PND.

A aplicação do Enade das Licenciaturas/PND está marcada para 26 de outubro de 2025.

Com duração de 5h30, as provas serão compostas por uma parte de Formação Geral Docente, com 30 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva de conteúdo comum aos cursos de todas as áreas, e uma de Componente Específico, próprio de cada área de avaliação das licenciaturas, com 50 questões.

Confira as próximas etapas:

Aplicação da prova: 26 de outubro;

Gabarito e padrão de resposta da questão discursiva preliminares: 28 de outubro;

Gabarito e padrão de resposta da questão discursiva definitivos: 11 de novembro;

Resultado final: 10 de dezembro.

