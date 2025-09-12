O evento objetiva despertar a conscientização sobre o consumo responsável de energia, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao uso dos recursos naturais e combina a proposição de desafios com gamificação, que consiste na aplicação de jogos para aumentar o engajamento, a motivação e a participação.

A edição 2025 da ONEE é promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e contará com a atuação conjunta de 48 distribuidoras de energia elétrica do país.

A expectativa dos organizadores é alcançar a participação de 500 mil estudantes dos últimos anos do ensino fundamental de todo o país.

Como participar

Os interessados em participar da edição de 2025 devem se inscrever virtualmente no site da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. A participação é gratuita.

Competição

Na primeira fase, os alunos vão participar de desafios gamificados sobre eficiência energética. Já na segunda etapa, eles realizarão uma prova objetiva, disponível no site ou aplicativo da ONEE.

Os professores também terão apoio com formação a distância (EaD) de 40 horas e mentorias coletivas.

Premiação

As premiações são para os alunos vencedores e para docentes. Além de um curso de formação exclusivo para os professores ele vão competir nas seguintes modalidades:

regional (100 professores): os 20 professores com mais pontos em cada uma das 5 regiões do Brasil recebem vale-presente de R$ 2 mil;

estadual (27 professores): o professor com maior pontuação em cada estado e no Distrito Federal ganha uma viagem com despesas pagas a Brasília. Caso já estejam entre os 100 premiados regionalmente, garantem a premiação; se não, substituem automaticamente o professor de menor pontuação da região.

nacional adicional (3 professores): os 3 professores com maior pontuação no ranking nacional recebem vales-presente de R$ 15 mil (1º), R$ 10 mil (2º) e R$ 7,5 mil (3º).

por alunos destaque (3 professores): os educadores dos três alunos mais bem colocados no Brasil recebem vales-presente de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7,5 mil.

Já a premiação para alunos inclui 10 mil medalhas para os melhores estudantes e eles também concorrem a prêmios especiais:

premiação estadual: o melhor aluno de cada estado e do Distrito Federal recebe viagem com todas as despesas pagas para Brasília para a Solenidade Nacional de Premiação, junto de um responsável, e um notebook.

Premiação Nacional Adicional: os cinco melhores alunos do Brasil ganham vale-presente de R$ 2 mil.

Saiba mais sobre a competição no site oficial. Em caso de dúvidas, escreva para o e-mail contato@onee.org.br

