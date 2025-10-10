Simulados com questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão disponíveis a partir desta sexta (10) em um aplicativo lançado pelo Ministério da Educação.

O aplicativo traz simulados de questoes alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redacao, materiais de reforco (vídeos e apostilas) e assistente virtual. Em outra funcionalidade, o aplicativo possibilita o envio de mensagens diretas aos usuários.

O público-alvo do aplicativo contempla estudantes de diferentes faixas etárias e pode ajudar egressos do ensino medio, estudantes dos cursinhos populares e beneficiarios do programa Pé-de-Meia.

São funcionalidades ainda da tecnologia o assistente virtual com inteligência artificial para construir planos ou cronogramas de estudo personalizados, bem como tirar dúvidas do estudante, com base em conteúdos das matérias que caem no Enem.



Redação

O usuário pode testar conhecimentos na redação em uma seção específica. Um tema é sugerido baseado em provas antigas do exame. O aluno precisa escrever a redação de próprio punho e tirar uma foto do texto.

Em seguida, segundo o MEC informa, a plataforma transcreve automaticamente a redação, o que permite ao usuário editar o que achar necessário e enviar a redação para a plataforma.

Na sequência, a inteligencia artificial do MEC Enem corrige a redação e devolve um gabarito com sugestões de melhoria e pontuação estimada em até 60 segundos.

O aplicativo tem um cronômetro nas seções de questionario e redação, simulando a experiencia do exame. As conquistas e as pontuações de cada estudante ficam dispostas em um perfil privado. Mas o usuário do aplicativo pode compartilhar a evolução nas redes sociais.

