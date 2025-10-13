Anualmente, a prova do Enamed é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em todos os estados e no Distrito Federal. Em 2025, a aplicação da prova ocorrerá em 225 municípios brasileiros, 9,8% a mais do que em 2023, quando contabilizou 205 municípios.

Cartão de confirmação

Para conferir o local de prova, os participantes devem acessar o cartão de confirmação de inscrição, no Sistema Enamed, com a senha do portal Gov.br.

O documento também confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Constam, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social, se o candidato assinalou esta opção no momento da inscrição.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Dia da prova

Neste domingo, a abertura dos portões nos locais de prova do Enamed está prevista para as 12 horas e o fechamento às 13h, no horário de Brasília. A prova terá início às 13h30. Com cinco horas de duração, o término está previsto para as 18h30.

Os participantes deverão apresentar documento de identificação oficial, original e com foto, emitido por órgãos brasileiros. De acordo com o edital do Enamed 2025, são aceitos:

· cédula de identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal;

· identificação fornecida por conselhos ou ordens de classe;

· passaporte;

· Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

· Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

· Carteira de Identificação Nacional (CIN);

· Documento digital com foto (e-Título, CNH, RG e CIN) apresentado em aplicativo oficial ou no Gov.br.

· Já os participantes estrangeiros deverão apresentar documento oficial, original e com foto, como o passaporte.

A prova

O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas (ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade; e saúde coletiva e saúde mental).

O gabarito preliminar da prova será divulgado no dia 22 de outubro.

Residência médica

O resultado individual do participante no Enamed poderá ser usado como etapa de seleção de residência médica, por meio do Exame Nacional de Residência (Enare).

O Enare é um processo seletivo unificado, de âmbito nacional, voltado a selecionar candidatos para ingresso em programas de residência médica e de residência multiprofissional e na área profissional da saúde.

Além disso, os desempenhos dos candidatos servirão para orientar políticas públicas voltadas à formação médica.

Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.

Tags:

cartão de confirmaçã | Educação | Enamed 2025 | residência médica