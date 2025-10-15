O Ramo Estudantil do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), sociedade técnico-profissional internacional, dedicada ao avanço da teoria e prática da engenharia nos campos da eletricidade, eletrônica e computação, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) conquistou reconhecimento internacional ao ser premiado em cinco categorias durante a Reunião de Ramos Estudantis (SBRM) da Região 9, o mais importante congresso de membros estudantis do IEEE na América Latina e Caribe. O evento, realizado neste ano em Punta del Este, no Uruguai, entre os dias 5 e 7 de outubro, reuniu estudantes e profissionais de 15 países, com 86 delegações participantes. A presença da equipe juiz-forana foi viabilizada com apoio financeiro do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT/UFJF).

Durante o congresso, a UFJF foi um dos grandes destaques da competição, obtendo três prêmios principais entre os Ramos Estudantis da Região 9:

1º lugar no Concurso de Sites de Ramos Estudantis, pela criatividade e excelência no desenvolvimento do portal do grupo;

1º lugar na Melhor Atividade de IEEE Day, em reconhecimento às ações promovidas em Minas Gerais durante a celebração anual do IEEE Day;

2º lugar no Caso de Sucesso por um Ramo Estudantil, pela realização da Reunião Nacional de Ramos Estudantis e Jovens Profissionais do IEEE, sediada em Juiz de Fora em junho de 2025, que reuniu mais de 220 participantes de todo o Brasil.

FOTO: UFJF - Todos os participantes do evento, que reuniu representantes da América Latina e Caribe do IEEE, em Punta del Leste

Além disso, os estudantes da UFJF também se destacaram em competições individuais do evento. A equipe formada por brasileiros e liderada pela estudante da UFJF Camila Porto Belli Castanha conquistou o 1º lugar no IEEE Puzzlers, desafio de lógica e raciocínio matemático. Já na Competição de Ética, a equipe composta por Camila Porto Belli Castanha, Carlos Alexandre de Almeida Pires e João Lucas de Castro Santos garantiu o 1º lugar, apresentando soluções exemplares para dilemas éticos com base no código de conduta do IEEE. O vice-presidente do Ramo, Pedro Fuzimoto, destacou a importância do evento e o nível de representatividade da UFJF.

“Tinham 15 países presentes na SBRM e 86 ramos de estudantis de toda a América Latina e Caribe. O evento premia ramos e seções que se destacam em projetos técnicos, eventos realizados e iniciativas regionais. É um congresso de alto nível, com palestras, workshops e desafios, que reconhece o trabalho desenvolvido ao longo do ano”, explicou.

Ele também ressaltou que os prêmios são resultado de um processo criterioso.

“As atividades precisam ser submetidas previamente e passam por avaliação antes de serem premiadas. Ficamos muito felizes em ver nosso trabalho sendo reconhecido internacionalmente.”

Para a presidente do Ramo Estudantil IEEE UFJF, Camila Porto Belli Castanha, o resultado reflete o esforço coletivo e o impacto da organização na formação dos estudantes.

“Fazer parte do IEEE influencia enormemente na vida acadêmica. Ele nos permite aplicar na prática os conhecimentos teóricos da sala de aula e desenvolver projetos concretos. Além disso, proporciona acesso a uma ampla rede global de profissionais e a uma vasta biblioteca técnica, o que amplia nossa formação.”

Camila ainda destacou o valor da experiência internacional:

“Participar da Reunião da Região 9 foi uma vivência incrível, totalmente conduzida em inglês, que nos permitiu aprimorar o idioma em um contexto profissional e multicultural. Receber cinco prêmios, sendo três em nome do Ramo, foi uma conquista gratificante e um reconhecimento extraordinário do nosso trabalho.”

As premiações reforçam o papel da UFJF como instituição incentivadora da inovação e da excelência acadêmica.

“Essas conquistas simbolizam que estamos no caminho certo e demonstram a capacidade dos alunos da UFJF de se destacarem e inovarem em um cenário internacional”, finalizou Camila.



