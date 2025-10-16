Disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Cartão de Confirmação de Inscrição pode ser acessado no Sistema PND, com login e senha da plataforma Gov.br.

Além do local de prova, o documento confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social.

Apesar de não ser de porte obrigatório, o Inep recomenda levar Cartão de Confirmação de Inscrição no dia do exame para facilitar a consulta das informações.



Prova anual.

A iniciativa visa fortalecer e melhorar a qualidade da formação docente, valorizar os profissionais do magistério e, sobretudo, incentivar o ingresso de professores no ensino público de todo o Brasil, por meio do estímulo à realização de concursos públicos por estados e municípios e induzir o aumento de professores efetivos nas redes de ensino

O Inep, responsável pela realização da prova, aplicará a prova em 750 municípios de todos os estados e no Distrito Federal.

No dia 26, os portões de acesso aos locais de aplicação do exame de 2025 serão abertos ao meio dia e fechados às 13h, no horário de Brasília.

De acordo com o edital da PND 2025, a prova terá a duração total de 5 horas e 30 minutos, com início às 13h30 e término às 19h.

Conteúdo

O conteúdo da PND se baseia nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores da educação básica, além das normas e legislações que regulamentam o exercício profissional destas 17 áreas avaliadas.

São elas: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Para quem quer revisar o conteúdo da PND nesta reta final, as respectivas matrizes de referência das 17 áreas das licenciaturas estão disponíveis no Guia do Participante 2025, elaborado pelo Inep, que traz os links das portarias com os conteúdos que poderão cair na prova de cada área.

Apelidado de Enem dos Professores ou CNU dos Professores, o exame será composto por duas partes: formação geral e componente específico.

A primeira delas incluirá 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.

Já o componente específico contará com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo próprio de cada uma das 17 áreas da licenciatura avaliadas.

PND

A PND não é um concurso público, e sim faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.

O exame é voltado aos alunos que estão concluindo cursos de licenciatura em 2025, devidamente inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas pelas próprias instituições de ensino superior onde estudam.

A partir deste ano, a prova auxiliará estados e municípios a selecionar professores para atuar nas redes de ensino. No total, 1.508 municípios de 22 estados adotarão o resultado do exame como etapa de admissão ao magistério público.

Dúvidas sobre a prova poderão ser tiradas no site do governo.

