À medida que se aproxima o período de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a Escola Estadual Nyrce Villa Verde Coelho de Magalhães, em Juiz de Fora, intensifica uma série de ações voltadas não apenas à preparação para a prova, mas também ao fortalecimento das aprendizagens, do engajamento e do sentimento de pertencimento entre os estudantes.

Com base no material “Avançando nas Aprendizagens”, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), a escola elaborou um plano intensivo de seis semanas, articulando diferentes estratégias pedagógicas. Entre as principais iniciativas, destaca-se o trabalho colaborativo entre professores de diversas disciplinas, com foco em atividades integradas que estimulam a leitura, a interpretação de textos e a análise de gráficos — competências essenciais a todos os componentes curriculares.

Além da dimensão pedagógica, a escola também tem investido no apoio emocional aos estudantes. Com o suporte da equipe do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), foram promovidos momentos de escuta, diálogo e motivação, reforçando valores como responsabilidade, empatia e cooperação. O objetivo é criar um ambiente acolhedor, no qual os alunos se sintam confiantes e protagonistas do próprio aprendizado.

Incentivo e valorização

Para reconhecer o empenho dos estudantes, a direção preparou kits de incentivo com materiais escolares, uma garrafinha personalizada e lanche especial nos dias das avaliações. Além disso, os alunos que participarem das provas terão direito a um passeio educativo e recreativo, como forma de celebrar o esforço coletivo.

De acordo com a diretora Pricilia Carvalho, a mobilização representa um compromisso com a qualidade do ensino e com o desenvolvimento integral dos estudantes.

“Essa preparação é um exercício de compromisso, planejamento e amor pela educação pública de qualidade. Nosso objetivo é garantir que cada estudante se sinta capaz, confiante e protagonista do próprio aprendizado”, destacou.

Os resultados já começam a ser percebidos: há maior participação e interesse dos alunos, integração entre professores e disciplinas e um fortalecimento da autoestima dos estudantes, que passam a reconhecer seu papel ativo no processo educacional.

Para além da prova

As ações implementadas pela escola têm gerado impactos que ultrapassam o momento da avaliação, consolidando hábitos de estudo, autonomia e competências socioemocionais fundamentais para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

A estudante Cristina Francisco, do 3º ano do ensino médio, avalia positivamente a experiência.

“A preparação tem sido muito importante porque me ajuda a revisar conteúdos e a aprender novas formas de resolver as questões. Senti que cresci bastante como estudante e fiquei mais confiante para fazer a prova”, afirmou.

A colega Fernanda Rocha, também do 3º ano, reforça a importância do projeto.

“Participar dos momentos de preparação foi essencial. Os simulados me ajudaram a entender melhor o Saeb e a perceber onde eu precisava melhorar. Foi um aprendizado para além da prova”, contou.

Tags:

Educação | Estudantes