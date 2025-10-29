A equipe Capibot, do Colégio SESI Granbery, foi selecionada para representar Juiz de Fora na etapa regional da FIRST LEGO League (FLL), uma das maiores competições de robótica educacional do mundo. O torneio é promovido pelo SESI e pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG).

O nome “Capibot” faz referência à capivara, símbolo da cidade, escolhida como mascote pelo grupo formado por estudantes de 12 a 15 anos. Compõem a equipe Sofia Costa Schultz, João Galvão Guimarães, Iure Haddad Guarniere, Heitor Moreira de Freitas Soares, Anne Magalhães Guimarães, Rafaella Costa Lacio e Thomás Umbelino Stephan Tavares, sob orientação dos técnicos Jeyson Belchior e Jefferson Minicceli.

A etapa regional acontece no BH Shopping, em Belo Horizonte, de quinta-feira (30) a sábado (1º), dentro da temporada “FIRST Age – Inspired by Archaeology”, que propõe conexões entre tecnologia e história da humanidade. Durante o evento, as equipes desenvolvem soluções inovadoras para desafios reais, aplicando conceitos de ciência, engenharia, programação e trabalho em equipe.

Segundo a FIEMG, o torneio é aberto ao público e contará com experiências interativas, apresentações culturais e oficinas voltadas para famílias e jovens interessados em tecnologia. A iniciativa reforça o aprendizado baseado em projetos e o papel da robótica nas escolas.

O técnico Jeyson Belchior destaca o desenvolvimento dos estudantes ao longo da preparação.

“O que a gente vê é o crescimento da criatividade, do raciocínio lógico e da cooperação. Eles aprendem a resolver problemas juntos e a pensar soluções para o mundo real.” Minicceli complementa afirmando que “a robótica é transformadora”.

A expectativa dos integrantes é alta. “É uma chance valiosa de mostrar o que aprendemos e representar Juiz de Fora”, afirma o programador Thomás Stephan. Para Anne Magalhães, “a FLL vai muito além da competição, ela nos ensina a ser nós mesmos”. Já a líder da equipe, Sofia Schultz, ressalta que “explorar o universo da FLL é uma experiência inesquecível. Tenho muito orgulho do nosso desenvolvimento como equipe e das amizades que construímos”.

As equipes melhor colocadas nesta etapa garantem vaga para a fase nacional, que reunirá representantes de todo o país.

