Arthur fará o Enem pela segunda vez. No ano passado, ele fez o exame como treineiro para autoavaliar seus conhecimentos. O teste foi útil para saber como funciona a prova e para administrar melhor o tempo de preenchimento das respostas.

Mas, a fase ficou para trás. Neste ano, Arthur quer usar a nota do Enem 2025 para ingressar na graduação de economia. Sempre gostei desta área, consumo muito notícias sobre as situações de economia e da geopolítica, revela a aptidão pessoal.

Na reta final, o jovem diz ter confiança no que aprendeu nos últimos meses. O que eu tinha que estudar mesmo foi no decorrer do ano. A escola também realizou cinco simulados durante o ano. Ainda fiz outros dois. Agora, é só tentar ficar calmo, não deixar o nervosismo tomar conta.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nos últimos dias desta semana, o secundarista vai focar em revisar conteúdos, sem destinar tempo ao aprendizado de novos conteúdos às pressas.

Como está muito perto da prova, não vou focar no que não sei, porque não terei tempo de sintetizar esse conteúdo.

A tática dele é se garantir com o conhecimento em que acredita estar afiado. Vou pegar os pontos principais das matérias que tenho mais aptidão para não errar na hora da prova. Se eu deixar isso de lado e concentrar naquilo que não sou bom, talvez, não aprenda e não vá bem o suficiente na prova, com o que eu mais me garanto.

Na cronologia, o último compromisso do jovem será o aulão de revisão para o Enem, em uma sala de cinema, dentro de um shopping do Rio. Juntos, os inscritos no Enem e os docentes do chamado Terceirão, vão recapitular, de modo descontraído, as áreas de conhecimento que vão ser cobradas no primeiro dia do Enem.

Os planos do Arthur Chede Lukine para o sábado (8), reta final, são de descanso. Tentarei relaxar e não estudar, porque isso pode me cansar. Vou fazer o que gosto: provavelmente, ver um filme, ficar em casa e dormir até tarde, no sábado.

>>Conheça as regras para a prova de redação do Enem 2025 no domingo

Dicas