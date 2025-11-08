O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9) e segue no dia 16 de novembro. Além da preparação nos estudos, os participantes devem estar atentos às orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre itens permitidos e proibidos durante a aplicação.

Com o objetivo de auxiliar os estudantes da rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) reuniu as principais informações referentes ao exame.

Itens obrigatórios e recomendados

Para realizar o Enem, é obrigatório apresentar documento de identificação válido, físico ou digital, e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O Inep também recomenda levar o cartão de confirmação da inscrição, que informa local de prova, idioma escolhido (inglês ou espanhol) e atendimentos especializados. Embora não seja obrigatório, o documento deve permanecer guardado durante todo o exame.

Caso o participante necessite comprovar presença, é possível levar a Declaração de Comparecimento impressa, que será assinada no local da prova.

Itens proibidos

Não é permitido o uso de boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Também são proibidos lápis, lapiseiras, borrachas, réguas, corretivos, livros, anotações, protetor auricular, óculos escuros e canetas não transparentes.

Celulares, tablets, smartwatches, calculadoras, pen drives, fones de ouvido e chaves com alarme devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador.

Estrutura das provas

No primeiro dia (9), serão aplicadas 45 questões de Linguagens (40 de Língua Portuguesa e cinco de Inglês ou Espanhol), 45 questões de Ciências Humanas e a redação.

No segundo dia (16), o exame contará com 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza.

Horários

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). A aplicação começa às 13h30, com término às 19h no primeiro dia, e às 18h30 no segundo.

