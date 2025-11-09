Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada em todo o Brasil neste domingo (9), concede aos alunos até cinco horas e 30 minutos para responder questões e escrever a redação. Mas a partir de duas horas de realização - tempo mínimo exigido - alguns candidatos já tinham deixado o local de aplicação, bem antes das 19h, horário final.
A Agência Brasil conversou com alguns deles em pontos de aplicação do exame no Rio de Janeiro.
Em meio ao reencontro com parentes e amigos e a abordagens de promotores de cursinhos e de faculdades privadas, os estudantes manifestaram sentimentos como confiança, expectativa para o próximo domingo - quando acontece o segundo dia de provas - e surpresa com o tema da redação: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.