Perto dali, Pâmela Rodrigues deixava o local de provas em uma unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet). Na blusa que usava, exibia orgulhosa a frase estampada: A educação transforma vidas e concretiza sonhos.

A candidata de 33 anos pretende fazer faculdade de direito e considerou a prova bem cansativa, acrescentando que piora as dores que tem nas costas.

É uma prova bem complexa, muitas horas, o que acho que gera muito cansaço e acho que tem que trabalhar muito o nosso emocional, psicológico. Requer também um bom preparo para conseguir uma boa pontuação, disse.

Pâmela também se surpreendeu com o tema da redação. Eu achei que cairia algo de meio ambiente por estar muito em alta, a questão de desmatamento, contou.

Julian de Souza, de 21 anos, que pretende cursar fisioterapia, classificou o desempenho de razoável e, apesar da surpresa com o assunto da redação, achou que foi um bom tema.

O que eu acho do Enem é que é mais interpretação, acho que questões de texto cansam mais, mas foi tranquilo até, avaliou.

Dificuldade

Outra candidata que vislumbra fazer faculdade na área da saúde é Caroline Rosa, de 17 anos, que quer estudar enfermagem. Ela achou a prova um pouco difícil.

Com medo, brincou. Ela já adiantou que a próxima semana será de estudo. É matemática, né? Então tem que estudar à beça.