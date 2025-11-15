Nem corrigi a primeira prova, porque se tiver ido mal ou pior do que eu penso que eu iria para a segunda prova com pesar. Mas, estou confiante porque eu acho que eu fui bem na primeira prova e a segunda não é a que eu preciso ir melhor. Então, estou tranquila.

Palavra de quem entende

Na escola de onde estudam, João e Sofia foram orientados, entre outros, pelo professor de química, Samuel Ribeiro, que conhece bem a rotina da boa preparação durante todo o ensino médio até a véspera dos dois dias do Enem.

Para o docente, a prioridade deve ser o descanso, como destacado pelos dois concluintes do ensino médio.

O candidato não deve se esquecer de descansar antes da prova para chegar menos ansioso e com a cabeça mais tranquila para fazer a prova. Nada de chegar muito afobado, prega o professor Samuel Ribeiro.

Kit sobrevivência

Sábado é dia dos candidatos separarem pelo menos duas canetas pretas de material transparente, o documento oficial e original com foto e se planejarem para chegar com tranquilidade ao local de prova, o mesmo do primeiro dia de provas. As dicas estão na rede social do Inep.

O objetivo é evitar qualquer tipo de imprevisto ou ter tempo suficiente para solucionar possíveis problemas de última hora.

É recomendável também levar o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso. O documento tem o endereço e o número certo da sala de prova.

O candidato também deve ensacar lanches leves e práticos e garrafa de água em material transparente, sem rótulo, para se hidratar. A estudante Sofia escolheu chocolate e sucos de uva e de laranja, como fonte de energia para se dedicar integralmente às respostas da prova.

No domingo de manhã, estarei completamente relaxada para ir para a prova tranquila. Com caneta, documento, chocolatinho e um suco gostoso, diz confiante.

Nesta véspera do Enem, os participantes devem confirmar o tempo de deslocamento até o local da prova e calcular uma boa margem de segurança, afinal, os portões serão fechados pontualmente às 13 horas, no horário de Brasília, em todos os locais de prova do país. Portanto, a orientação é chegar cedo!

Diante das 90 questões

O professor de química, Samuel Ribeiro, declara que, dentro da sala de aplicação do Enem, diante do caderno de provas, não é momento de desespero. Reconhecer os assuntos que o candidato tem mais familiaridade ajudará a tranquilizar o candidato nesta trajetória de cinco horas de provas.

Lembre-se de passar aquele olho geral na prova e ver quais são as questões que já sabe fazer. Isso já representa um ponto bom para se tranquilizar.

Mais uma estratégia é priorizar aquelas questões que são mais fáceis de fazer para agilizar a solução das questões.

Mas, atenção: Nem sempre aquelas questões que o candidato sabe fazer, serão as questões também mais rápidas, Por isso, também tem que ter uma estratégia conta para isso, chama à atenção o professor.

Por fim, a dica de ouro é sempre ler muito atentamente as questões. Há muitas questões ali, principalmente de estatística, que é o caso de química, que trazem alguns assuntos que a gente tem como garimpar, no texto referente à questão.

Enem 2025

Neste domingo, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas, no horário de Brasília.

As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo).

A saída dos participantes será autorizada a partir das 15h30, sem a prova.

Já aqueles que quiserem levar consigo o caderno de questões poderão deixar o local de prova a partir das 18h, 30 minutos antes do final da aplicação regular.

