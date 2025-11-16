Faço isto desde 2021, depois da pandemia da covid-19. E há muita gente que vive só disso. Porque não é só o Enem. Aqui, em Brasília, por exemplo, há muitos concursos públicos. Então, tem gente que mesmo tendo outros trabalhos, não perde a oportunidade de ganhar um dinheirinho extra aos finais de semana, acrescentou, revelando não ver a hora do próximo concurso ou exame.
A gente participa de um grupo no qual as pessoas compartilham as informações. Se a vaga for interessante, a gente se candidata, dizendo que temos disponibilidade para trabalhar naquela data, finalizou.
"Treineiros"
Além dos candidatos que buscam uma vaga no ensino superior, o Enem também reúne os chamados treineiros, estudantes que ainda não chegaram ao terceiro ano do ensino médio e se inscrevem no exame para adquirir prática. É o caso das amigas Cibele da Costa e Ana Kaori Ando, de 17 anos, que foram fazer a prova na Universidade São Judas, na zona oeste de São Paulo.
"A expectativa é tentar acertar as questões que eu já estudei, já sei o conteúdo. Aí, nas que eu não sei, eu tento me virar com o que eu já sei", conta Cibele.
Ela e a amiga Ana Kaori estudam no segundo ano do ensino médio e ainda estão começando a direcionar o ritmo dos estudos para as provas. Cibele, que deve tentar uma vaga em Direito para 2027, teve dificuldade com os conteúdos que não conhecia na primeira prova, pois muito do que foi cobrado ela ainda não havia visto. Apesar disso, considerou a experiência positiva e acha que foi razoavelmente bem.
As gêmeas Isabel e Ana Tavares, de 18 anos, também foram treineiras no Enem deste ano, pela segunda vez. Seus focos são distintos: enquanto Ana pretende cursar uma formação de humanas, Isabel quer fazer biologia, e tem pela frente neste segundo dia os temas pelos quais se interessa e e lhe dão melhores expectativas.
"Acho muito importante pra saber como funciona a prova e também diminuir o nervosismo, porque todo mundo fica nervoso, né? Mas ter feito um ano antes ajudou muito para entender melhor como que é e também dar uma treinada a mais este ano", diz Isabel.
A estratégia de fazer o Enem como treineiro foi adotada por Enrico Madeira no ano passado. Com 17 anos, ele chega animado neste ano para concorrrer a uma vaga de engenharia
"Fiz treineiro ano passado e essa vai ser minha segunda vez agora. Tenho mais facilidade em exatas, então, acho que esse segundo dia pra mim vai ser um pouco mais fácil. Então, eu tô vindo um pouco mais tranquilo. O que acho desse dia também é que, em geral, tem menos texto, é menos cansativo para realizar a prova", conta, visivelmente animado.
