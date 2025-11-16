O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 começou sem registros de transtornos ou ocorrências de destaque no Distrito Federal. Os portões dos locais de prova foram fechados pontualmente às 13 horas (horário de Brasília) meia hora antes do início do certame.

Ansiosos para as provas de exatas e ciências da natureza, candidatos chegaram cedo, em dia de sol forte, para evitar contratempos.

Em todo o país, mais 4,81 milhões de estudantes se inscreveram para participar do exame, considerado a principal ferramente de acesso ao ensino superior no Brasil, e aceito por algumas instituições de ensino do exterior.

Só no Distrito Federal, mais de 82,9 mil candidatos estavam aptos a comparecer e responder às 90 questões de matemática, química, física e biologia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal e Territórios, até as 14 horas, poucas ocorrências tinham exigido a intervenção policial, quase todas elas relacionadas à perturbação do sossego em áreas próximas aos locais de prova, como no caso de um motorista que estava estacionado próximo a um destes lugares, com o som do carro ligado, com o volume alto.

Além disso, um aluno teve convulsões já dentro da sala de aula, pouco antes do início das provas, e teve que ser atendido pelo Corpo de Bombeiros.