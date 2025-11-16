A estudante achou difícil as questões de linguagem da primeira prova, aplicada no domingo passado (8), mas está confiante.

Na primeira prova o que pegou mais foi a redação, mas eu consegui desenvolver. Foi tranquilo, contou.

Neste domingo, segundo dia de provas, os candidatos irão resolver as questões de ciências da natureza e matemática.

Já Eduarda Fernandes, 18 anos, entrou na escola assim que os portões abriram, principalmente por estar usando uma muleta em razão de uma fratura no pé esquerdo. Mesmo com essa dificuldade, nem pensou em desistir para chegar ao curso de psicologia.

É o meu futuro, né? Semana passada estava de gesso. Tirei na sexta-feira e vim hoje, mas não estou conseguindo botar o pé no chão não. Incomoda bastante, revelou.

O pai, Márcio Rogério, 55 anos, estava ao lado para dar uma força para a filha. Mesmo com o pé engessado ela estudou, fez tudinho e se preparou. Está nervosa, mas preparada para passar. Isso é normal, faz parte. É um orgulho para qualquer pai, disse sorridente.