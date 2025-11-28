Veja as notas de corte para todos os cursos.
Depois de medicina, as notas de corte mais altas são:
Engenharia aeronáutica 75
Engenharia 69
Psicologia em São Paulo 69
Psicologia em Ribeirão Preto 67
Relações internacionais 67
Engenharia mecânica e mecatrônica 67
Direito 66
Engenharia elétrica e engenharia de computação 66
Audiovisual 65
As provas da primeira fase do vestibular da Fuvest foram realizadas no último domingo (23). A lista de aprovados e os locais de prova da segunda etapa serão publicados no dia 1º de dezembro, às 12h. A segunda fase ocorre nos dias 14 e 15 de dezembro. A lista final de aprovados sai no dia 23 de janeiro de 2026.
