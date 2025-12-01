. Segundo o instituto,

Acesse aqui a lista de aprovados.

Veja aqui os locais das provas da segunda fase.

A prova será realizada em dois dias consecutivos: 14 e 15 de dezembro. O exame será aplicado em 36 escolas, localizadas em 21 cidades, além da capital paulista.

No primeiro dia da prova, os vestibulandos terão que responder a 12 questões discursivas de português, que incluem interpretação de texto, gramática e literatura (que considera a lista obrigatória de obras).



Os participantes também terão que escrever uma redação. Neste ano, é possível escolher entre duas propostas: uma dissertativa-argumentativa ou uma de outro gênero textual, a ser apresentado no momento da prova.

O segundo dia será reservado para 12 questões discursivas que contemplam o conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida. Para os cursos de exatas, será cobrado conhecimento de matemática, física e química. Para a carreira de humanas, de história e geografia. Por fim, para as áreas biológicas, de biologia e química.

É importante o vestibulando estar atento ao local das provas, que pode não ser o mesmo da primeira fase, ressalta o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco. Para evitar atrasos no dia e estresse na chegada para as provas, o candidato deve conhecer com antecedência o trajeto até o local onde fará o exame.

Calendário do vestibular

Segunda Fase: 14 e 15/12/2025

Provas de competências específicas Música: 9 a 12/12/2025

Provas de competências específicas Artes Visuais: 11/12/20205

Prova de competências específicas Artes Cênicas: 5 a 9/1/2026

Primeira chamada: 23/1/2026

