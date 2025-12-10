Até as 12h do dia 23 de dezembro, jovens de todo o Brasil que já tenham concluído o ensino médio poderão se candidatar ao processo seletivo para ingressar no bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação do IMPA Tech, programa de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), financiado pelo governo federal.

São oferecidas até 100 vagas para estudantes de todo o país, sendo que até 80% delas se destinam a alunos do ensino médio com melhor desempenho em cinco olimpíadas de conhecimento: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)) nível 3 / premiação nacional; Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) nível 3; Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) níveis B e/ou C Nacional; Olimpíada Brasileira de Química (OBQ) modalidades A e/ou B; e Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) modalidade programação níveis 1 e/ou 2.

Os 20% restantes são direcionados para estudantes de melhor colocação na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No ato da inscrição, o candidato precisa escolher em qual modalidade prefere concorrer: olimpíadas ou Enem. Foi o que fez Arthur Silva. Quando se inscreveu em 2024, avaliou que teria mais chances de vencer a concorrência se optasse pela modalidade do Enem, uma vez que acertou 43 das 45 perguntas de matemática da prova, totalizando 938 pontos. Ele tinha também medalha de bronze na OBMEP, mas deu preferência a se inscrever pelo Enem.

Estou bem realizado, disse Arthur à Agência Brasil.

Atualmente no segundo ano da faculdade, onde se especializa em matemática, Arthur Silva avaliou que a estrutura do Impa Tech, principalmente para quem está cursando matemática, é bem alinhada com o mestrado do Impa e pretendo seguir estudando bastante. O doutorado é uma meta. Ele não sabe ainda se, depois de formado, vai escolher a área acadêmica ou se vai trabalhar junto à indústria. Ainda não tenho experiência suficiente para precisar para onde vou enveredar.

Critérios

A gerente acadêmica e coordenadora do Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação do Impa Tech, Nara Bobko, informou à Agência Brasil que para os candidatos que optarem pelo Enem no ato da inscrição valerá a nota da prova de matemática dos três últimos anos, incluindo o atual.

Automaticamente, puxa a melhor delas (notas), explicou Nara.

O resultado parcial do processo seletivo, com a indicação de 360 candidatos para a segunda fase, será publicado no dia 21 de janeiro de 2026. Após todas as entrevistas individuais online, será publicada a lista de classificados no dia 6 de fevereiro. O ano letivo terá início no dia 16 de março de 2026. Haverá reserva quantitativa para candidatos distribuídos em diferentes grupos de cotas, como afirmativa e feminina.

Nara explicou que os alunos terão um ciclo básico de um ano e, em seguida, três anos de ciclo profissional, ou especialização, em que optam por seguir matemática, ciência da computação, ciência de dados ou física.

De qualquer jeito, a formação é bacharelado em matemática da tecnologia e inovação, mas eles têm ali essas trilhas que são bem disciplinares.

Localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, no hub de inovação Porto Maravalley, o bacharelado de quatro anos do IMPA Tech é presencial e em horário integral. O Porto Maravalley abriga 70 empresas e 45 startups (empresas nascentes) residentes, criando um ambiente de inovação e colaboração entre a academia e o mercado de trabalho.

Benefícios

O Impa Tech oferece alojamento estudantil, disponibilizado pela prefeitura do Rio de Janeiro em hotel da cidade, bolsa alimentação e auxílio financeiro. Nara Bobko acredita que a turma 2026 já deverá ir para a hospedagem definitiva que está sendo construída no bairro de Santo Cristo, área portuária da capital fluminense. Além disso, os jovens aprovados na etapa final do processo seletivo terão passagem aérea para o início do ano letivo no Rio de Janeiro custeada pelo IMPA.

O diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, adiantou que o Impa Tech é a nossa resposta ao desafio de formar profissionais altamente qualificados para o mercado de tecnologia e inovação, capazes de usar as ferramentas de vanguarda da matemática para resolver problemas do Brasil de hoje. De acordo com o instituto, a grade curricular do bacharelado foi criada visando a capacitação de estudantes para entrar de forma efetiva no mercado de tecnologia e inovação, atuando em áreas como inteligência artificial, machine learning, segurança da informação, entre outras.

Nara Bobko analisou que os alunos das primeiras turmas já apresentam progressos.

São alunos diferenciados, com engajamento interessante. É uma dedicação integral e eles têm integração entre si e entre todas as regiões do país. Os alunos são muito promissores. Como eles têm opção grande de escolha ao longo do curso, ela analisou que a gente consegue pegar alunos que têm interesse de seguir a carreira acadêmica em qualquer uma das quatro áreas. Todos eles conseguem fazer uma pós(graduação), prestar doutorado e seguir nessa área e, inclusive, dependendo das escolas, eles conseguem adiantar até um pedaço do mestrado, porque muitas disciplinas já são em nível de mestrado, explicou.

Nara observou, porém, que há muitas disciplinas voltadas para o mercado.

Tem muitos alunos focando em atuar na indústria, em empresas. Há uma conexão bem forte com isso. O curso acaba sendo bem personalizado de acordo com o interesse dos próprios estudantes. O eixo comum é ter uma sólida formação em matemática e todos eles vão ter, independente do que seguir, e todas as disciplinas são de excelência, sempre tentando que eles tenham um conhecimento bem profundo, dentro do eixo que escolhem, acrescentou.

