A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) publicou o edital do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 para ingresso em cursos presenciais de graduação. Ao todo, são ofertadas 409 vagas, distribuídas entre o primeiro e o segundo semestres letivos de 2026.

As oportunidades são destinadas exclusivamente à modalidade de ampla concorrência, conforme a legislação estadual, e abrangem os campi de Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Montes Claros, Paracatu, São Francisco, Pirapora e Salinas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Acesso Único do Ministério da Educação (MEC), entre os dias 19 de janeiro e 23 de janeiro de 2026, até as 23h59.

Novas regras do Sisu 2026

Entre as principais mudanças desta edição, o Sisu passa a aceitar candidatos que tenham participado de uma ou mais edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2023, 2024 ou 2025, desde que não tenham zerado a redação e não sejam classificados como treineiros.

O sistema utilizará automaticamente a edição do Enem em que o candidato obteve a melhor média ponderada, de acordo com os pesos estabelecidos para cada curso.

O processo seletivo contará com uma única etapa de inscrição, contemplando cursos com início das aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Nos cursos com oferta semestral, o semestre de ingresso será definido conforme a classificação, sem possibilidade de escolha pelo candidato.

Cursos, vagas e critérios

A relação completa de cursos, campi, número de vagas por semestre e os pesos das notas do Enem está disponível no Termo de Adesão da Unimontes, no site oficial do Sisu da universidade.

As vagas ofertadas pelo Sisu correspondem a 20% do total disponibilizado pela Unimontes, conforme a Lei Estadual nº 22.570/2017. Os outros 80% foram preenchidos por meio do vestibular próprio da instituição, sendo 30% por ampla concorrência e 50% pelo sistema de reserva de vagas.

Resultado e matrícula

O resultado da chamada regular do Sisu 2026 será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026, no site do MEC. Os candidatos selecionados deverão realizar a pré-matrícula entre os dias 2 e 5 de fevereiro de 2026, pela área do candidato, com envio da documentação exigida em arquivo único no formato PDF.

Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026, também pelo Portal Acesso Único do MEC. As convocações da lista de espera serão feitas diretamente pela Unimontes.

Os editais que regem o Sisu 2026, tanto o do MEC quanto o específico da Unimontes, estão disponíveis nos sites oficiais do programa. O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação que reúne vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior a candidatos que participaram do Enem.

Tags:

Cursos | Educação | Sisu | Vagas