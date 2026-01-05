As inscrições devem ser realizadas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) com o login do respectivo articulador estaduais ou municipais da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa).
O Compromisso com a Alfabetização realizado em regime de colaboração entre a União e as unidades da federação.
Passo a passo
Após entrar no Simec, o articulador deve acessar o módulo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). No menu principal, deve ser selecionada a aba Selo para responder a um questionário de inscrição com 21 itens.
Depois dessa etapa, os articuladores estaduais e municipais da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa) devem realizar o upload dos documentos comprobatórios, conforme estabelecido no edital.
Os documentos comprobatórios devem estar em PDF, assinados e com as informações atualizadas.
Objetivo
A Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental.
O principal objetivo do selo é atestar as boas práticas das secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito Federal voltadas a assegurar o direito à alfabetização das crianças.
O MEC avisa que este um reconhecimento simbólico concedido às gestões públicas da educação comprometidas com o cumprimento das metas dealfabetizaçãoe de redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE)e no CNCA.
Portanto, o selo não deve ser usado para promoção individual de gestores, adverte o MEC.
Selo
O edital prevê que cinco articuladores nacionais avaliarão conjuntamente as respostas aos questionários das secretarias estaduais e distrital, garantindo que todos os documentos sejam cuidadosamente examinados para confirmar sua conformidade com os critérios estabelecidos.
O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização está dividido em três categorias, conforme a pontuação obtida:
- bronze - para pontuações entre 45 e 64 pontos;
- prata - para pontuações entre 65 e 84 pontos;
- ouro - para pontuações entre 85 e 100 pontos.
A cerimônia de entrega desta certificação ocorrerá em Brasília, em data a ser definida.
Para mais informações sobre a concessão do Selo, acesse o Guia do Participante do concurso aqui.
Tags:
Inscriçã | MEC | Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização