A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o resultado do cadastro para os Cursos Populares para Concursos (CPC) referentes ao ano de 2026. Ao todo, 749 estudantes foram contemplados para participar das turmas oferecidas pela iniciativa.

Os cursos são gratuitos e voltados à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o processo seletivo do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora, além de concursos públicos e cursos de Inglês e Espanhol. As aulas serão ministradas nos turnos da manhã, tarde e noite.

A lista completa dos selecionados está disponível clicando aqui.

Matrículas

Os estudantes contemplados devem realizar a matrícula a partir desta segunda-feira (5) até o dia 15 de janeiro, por meio de formulário eletrônico. O cumprimento do prazo é obrigatório para a garantia da vaga.

Atendimento

Candidatos que não realizaram o cadastro ou que tenham dúvidas sobre o processo podem buscar atendimento presencial ou entrar em contato com a equipe do CPC.

O atendimento ocorre na Rua Marechal Deodoro, nº 230, 3º andar, no Centro de Juiz de Fora. Informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (32) 3690-8320.

