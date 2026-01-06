Estão abertas as inscrições para a Escola Universitária de Pensamento Criativo e Gestão do Conhecimento, projeto gratuito voltado a mulheres em Juiz de Fora. A iniciativa é promovida pelo MEE – Mulheres Empreendedoras Estácio e propõe um curso de extensão universitária com aulas presenciais e encontros semanais no período noturno.

O projeto reúne conteúdos das áreas de Comunicação, Psicologia, Gestão e Sociologia e será conduzido por professoras da Estácio Juiz de Fora, com certificação por módulos. Segundo a coordenação, a proposta é oferecer um espaço de formação voltado ao desenvolvimento do pensamento crítico, da comunicação e do autoconhecimento.

“Queremos criar um espaço onde a mulher possa pensar criticamente, compreender os contextos sociais em que vive e usar a comunicação como ferramenta de transformação pessoal e coletiva”, afirma a professora Tâmara Lis, responsável pela área de Comunicação.

A professora Mayanna Marinho, da área de Gestão e Planejamento, destaca que a abordagem vai além de aspectos técnicos. “A gestão, aqui, não é apenas técnica. É sobre organização de ideias, emoções e propósitos. É sobre aprender a conduzir a própria história”, explica.

Para a professora Valéria Wanda, psicóloga e psicanalista, o curso também propõe reflexões sobre o autoconhecimento. “Quando a mulher se entende emocionalmente, ela comunica melhor, toma decisões mais conscientes e se abre para novas possibilidades”, avalia.

A iniciativa também dialoga com diretrizes do Ministério da Educação (MEC), que apontam a formação integral como um dos objetivos da educação superior, incluindo competências cognitivas, emocionais e sociais.

Segundo a pró-reitora de Graduação da Estácio, professora Paula Campos, o projeto contribui para a comunidade acadêmica como um todo. “A Escola é um espaço de vivência que enriquece toda a comunidade acadêmica. Nossas estudantes e professoras aprendem tanto quanto as participantes”, afirma.

O reitor da Estácio Juiz de Fora, professor Ricardo Bianchi, avalia que a proposta reforça a relação entre ensino e responsabilidade social. “Ao formar mulheres com pensamento crítico e criativo, formamos também cidadãos mais conscientes, o que se reflete no desenvolvimento da comunidade”, diz.

As vagas são limitadas e a participação é gratuita. As interessadas passarão por uma seleção simples, com base em questionário de perfil e disponibilidade de horário. Não é necessário vínculo com a universidade nem experiência prévia. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online disponível na página @empreendedorasestaciojf.

Tags:

Educação | Em | escola | inscrições | projeto