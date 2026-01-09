Pais e responsáveis por estudantes encaminhados a novas matrículas na rede estadual de Minas Gerais precisam confirmar a vaga presencialmente até 14 de janeiro, na escola para a qual o aluno foi direcionado pelo Sistema Único de Cadastro Escolar (Sucem).

A confirmação presencial é exigida apenas para estudantes que solicitaram novas matrículas pelo Sucem, como aqueles vindos das redes municipal, privada, institutos federais, de outros estados, ou que pediram mudança de escola dentro da rede estadual e foram encaminhados para outra unidade. Alunos que já estavam matriculados na rede estadual tiveram a vaga garantida automaticamente e não precisam comparecer à escola neste momento.

Para efetivar a matrícula, pais ou responsáveis legais devem apresentar a documentação exigida, que inclui certidão de nascimento ou documento de identidade do estudante, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar ou declaração de transferência, quando aplicável.

O encaminhamento dos estudantes é feito pelo Sucem, sistema utilizado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) para organizar a distribuição de vagas nas redes estadual e municipal. O processo considera critérios como zoneamento, existência de irmãos na mesma escola e atendimento a estudantes com deficiência. A escola designada pode ser consultada no site do sistema.

Quem não realizar a confirmação dentro do prazo perderá a vaga. Nesses casos, será necessário aguardar o período de vagas remanescentes, que ocorre entre 27 de janeiro e 6 de fevereiro, quando serão ofertadas as vagas não preenchidas no cadastro escolar.

Em caso de dúvidas, a orientação é procurar a escola indicada no encaminhamento ou a Superintendência Regional de Ensino (SRE) mais próxima.

