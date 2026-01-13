Duas escolas estaduais de Juiz de Fora foram incluídas na primeira etapa do programa Minas Bilíngue, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) que começa a ser implementada no ano letivo de 2026. A lista das 30 unidades selecionadas em todo o estado foi divulgada nesta terça-feira (13).

No município, participam a Escola Estadual Maria Ilydia Resende de Andrade, que ofertará ensino bilíngue em inglês, e a Escola Estadual Professor José Saint Clair M. Alves, com oferta em espanhol. As duas unidades atendem turmas de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EFTI) e Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

Como funciona o programa

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, o Minas Bilíngue prevê a ampliação da carga horária de uma língua estrangeira adicional, escolhida pela comunidade escolar, e a utilização desse idioma em parte de outras disciplinas do currículo. A proposta não altera a carga horária total dos estudantes.

Além das aulas de língua estrangeira, parte dos componentes da Formação Geral Básica e dos Itinerários Formativos será ministrada parcialmente no segundo idioma. O currículo também inclui conteúdos voltados aos chamados Estudos Interculturais, com temas relacionados a aspectos históricos, culturais e sociais dos países falantes da língua adotada.

Escolas selecionadas em Minas Gerais

As 30 escolas escolhidas estão distribuídas por diferentes regiões do estado e vinculadas a 18 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Segundo a SEE-MG, a seleção considerou critérios como a adesão da comunidade escolar, a oferta de ensino em tempo integral e a avaliação da proficiência linguística dos profissionais da rede.

O início das atividades do programa está previsto para 4 de fevereiro, conforme o Calendário Escolar 2026 da rede estadual.

Outras ações previstas

Além da implantação das escolas bilíngues, o projeto também prevê a oferta de cursos gratuitos de idiomas nos Centros de Estudos de Línguas, no contraturno escolar, destinados a estudantes e profissionais da rede estadual.

O Minas Bilíngue inclui ainda a possibilidade de intercâmbio internacional para estudantes e professores, por meio do programa Passaporte Mineiro do Conhecimento. A SEE-MG não informou prazos ou número de vagas para essa etapa.

Até o momento, não há informações sobre a ampliação do programa para outras escolas de Juiz de Fora ou sobre avaliações de impacto previstas para a fase inicial.

