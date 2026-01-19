A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) disponibilizará 1.529 vagas em cursos de graduação por meio do Sistema Unificado de Seleção (SiSU), que utiliza as notas da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições devem ser feitas a partir desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23), exclusivamente pelo portal do SiSU, utilizando o número de inscrição do Enem. A inscrição é gratuita e o candidato deve ter obtido nota acima de zero na redação.

Para o ingresso de estudantes em 2026, o Conselho Universitário da Uemg definiu que 25% das vagas serão preenchidas pelo SiSU e 75% por meio do vestibular próprio da instituição. A prova de conhecimentos gerais do vestibular está prevista para este domingo (18). A universidade participa do SiSU desde 2013, ofertando vagas em quase todos os cursos presenciais, com exceção daqueles que exigem provas de habilidades específicas.

No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso, de acordo com a nota obtida no Enem. O resultado da chamada regular do SiSU está previsto para o dia 29 de janeiro.

Após a divulgação do resultado, os candidatos aprovados deverão seguir as orientações do edital da Uemg, que será publicado na segunda quinzena de janeiro. A matrícula da chamada regular está prevista para o dia 4 de fevereiro.

Cursos | Educação | Graduação | Sisu | Vagas