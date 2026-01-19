Desse total, cerca de 30% tiveram desempenho insatisfatório, quando menos de 60% dos estudantes foram considerados proficientes.

A partir da publicação dos dados, os cursos com nota insatisfatória e que pertencem ao Sistema Federal de Ensino, que inclui as universidades federais e as instituições privadas, passarão por um processo de supervisão em que podem ser adotadas medidas cautelares. Ao todo, são 99 cursos nessa situação (confira a lista abaixo). As instituições públicas estaduais, distritais e municipais não passam pelo processo, uma vez que são supervisionadas pelos respectivos conselhos e secretarias de educação locais.

>>O MEC divulgou em seu site a lista com as notas de todos os cursos avaliados. Confira aqui.

Medidas

As sanções, de acordo com o MEC, serão escalonadas e podem prever desde a redução de vagas até a suspensão de oferta via Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As medidas cautelares serão aplicadas conforme o desempenho do curso.

Quanto maior o risco ou ameaça ao interesse público, mais graves serão as medidas adotadas, informou o MEC.

Após a publicação dos resultados no Diário Oficial da União, esses 99 cursos terão 30 dias para apresentar a defesa ao MEC, antes que as sanções entrem em vigor. Após o prazo, as medidas valerão até a próxima aplicação do Enamed, prevista para outubro de 2026.

Resultados

Os melhores desempenhos no Enamed foram observados entre 6.502 estudantes de instituições federais, que apresentaram uma pontuação média de 83,1% de proficiência, seguido dos alunos das estaduais, com média de 86,6%, entre os 2.402 inscritos.

Os piores desempenhos foram dos 944 concluintes da rede municipal, que somaram uma média de 49,7% da pontuação máxima, com resultado médio considerado insuficiente pelo exame. Os 15.409 estudantes da rede privada com fins lucrativos também apresentaram uma média de apenas 57,2% da pontuação máxima.

Enamed

Criado em abril de 2025, o Enamed é a adaptação do Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes (Enade) para estudantes concluintes do curso de medicina, com o objetivo de avaliar a formação médica no Brasil. O exame é obrigatório e o resultado obtido pelo estudante pode ser usado para ingressar nos programa de residência médica unificado do MEC, organizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) por meio do Exame Nacional de Residência (Enare).

Confira a lista dos 99 cursos de medicina que serão supervisionados

Centro Universitário do Panatanal (Unipantanal) - privada com fins lucrativos - Cárceres (MT)

Universidade Estácio de Sá (UNESA) privada com fins lucrativos Angra dos Reis (RJ)

Faculdade Metropolitana (UNNESA) privada com fins lucrativos Porto Velho (RO)

Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN) privada com fins lucrativos Aparecida de Goiânia (GO)

Faculdades de Dracena privada sem fins lucrativos Dracena (SP)

Centro Universitário de Adamantina (FAI) especial Adamantina (SP)

Centro Universitário do Pantanal (Unipantanal) privada com fins lucrativos Cáceres (MT)

Centro Universitário Estácio do Ceará (Estácio Ceará) privada com fins lucrativos Fortaleza (CE)

Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto (Estácio RP) privada com fins lucrativos Ribeirão Preto (SP)

Centro Universitário Estácio de São Paulo (Estácio SP) privada com fins lucrativos São Paulo (SP)

Centro Universitário Estácio de Santa Catarina (Estácio SC) privada com fins lucrativos São José (SC)

Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte (Estácio BH) privada com fins lucrativos Belo Horizonte (MG)

Centro Universitário Estácio de Brasília (Estácio Brasília) privada com fins lucrativos Brasília (DF)

Centro Universitário Estácio de Goiás (Estácio Goiás) privada com fins lucrativos Goiânia (GO)

Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora (Estácio JF) privada com fins lucrativos Juiz de Fora (MG)

Centro Universitário Estácio de Natal (Estácio Natal) privada com fins lucrativos Natal (RN)

Centro Universitário Estácio de Recife (Estácio Recife) privada com fins lucrativos Recife (PE)

Centro Universitário Estácio de Salvador (Estácio Salvador) privada com fins lucrativos Salvador (BA)

Centro Universitário Estácio de Teresina (Estácio Teresina) privada com fins lucrativos Teresina (PI)

Centro Universitário Estácio do Pará (Estácio Pará) privada com fins lucrativos Belém (PA)

Centro Universitário Estácio do Rio Grande do Sul (Estácio RS) privada com fins lucrativos Porto Alegre (RS)

Centro Universitário Estácio do Amazonas (Estácio Amazonas) privada com fins lucrativos Manaus (AM)

Centro Universitário Estácio do Maranhão (Estácio MA) privada com fins lucrativos São Luís (MA)

Centro Universitário Estácio do Piauí (Estácio PI) privada com fins lucrativos Teresina (PI)

Centro Universitário Estácio do Tocantins (Estácio TO) privada com fins lucrativos Palmas (TO)

Centro Universitário Estácio do Amapá (Estácio AP) privada com fins lucrativos Macapá (AP)

Centro Universitário Estácio do Acre (Estácio AC) privada com fins lucrativos Rio Branco (AC)

Centro Universitário Estácio de Vitória (Estácio Vitória) privada com fins lucrativos Vitória (ES)

Centro Universitário Estácio de Campinas (Estácio Campinas) privada com fins lucrativos Campinas (SP)

Centro Universitário Estácio de Sorocaba (Estácio Sorocaba) privada com fins lucrativos Sorocaba (SP)

Centro Universitário Estácio de Santos (Estácio Santos) privada com fins lucrativos Santos (SP)

Centro Universitário Estácio de São José dos Campos (Estácio SJC) privada com fins lucrativos São José dos Campos (SP)

Centro Universitário Estácio de Taubaté (Estácio Taubaté) privada com fins lucrativos Taubaté (SP)

Centro Universitário Estácio de Guarulhos (Estácio Guarulhos) privada com fins lucrativos Guarulhos (SP)

Centro Universitário Estácio de Osasco (Estácio Osasco) privada com fins lucrativos Osasco (SP)

Centro Universitário Estácio de Santo André (Estácio Santo André) privada com fins lucrativos Santo André (SP)

Centro Universitário Estácio de São Bernardo do Campo (Estácio SBC) privada com fins lucrativos São Bernardo do Campo (SP)

Centro Universitário Estácio de Diadema (Estácio Diadema) privada com fins lucrativos Diadema (SP)

Centro Universitário Estácio de Mauá (Estácio Mauá) privada com fins lucrativos Mauá (SP)

Centro Universitário Estácio de Suzano (Estácio Suzano) privada com fins lucrativos Suzano (SP)

Centro Universitário Estácio de Mogi das Cruzes (Estácio Mogi) privada com fins lucrativos Mogi das Cruzes (SP)

Centro Universitário Estácio de Barueri (Estácio Barueri) privada com fins lucrativos Barueri (SP)

Centro Universitário Estácio de Cotia (Estácio Cotia) privada com fins lucrativos Cotia (SP)

Centro Universitário Estácio de Jundiaí (Estácio Jundiaí) privada com fins lucrativos Jundiaí (SP)

Centro Universitário Estácio de Limeira (Estácio Limeira) privada com fins lucrativos Limeira (SP)

Centro Universitário Estácio de Piracicaba (Estácio Piracicaba) privada com fins lucrativos Piracicaba (SP)

Centro Universitário Estácio de Rio Claro (Estácio Rio Claro) privada com fins lucrativos Rio Claro (SP)

Centro Universitário Estácio de Araraquara (Estácio Araraquara) privada com fins lucrativos Araraquara (SP)

Centro Universitário Estácio de Franca (Estácio Franca) privada com fins lucrativos Franca (SP)

Centro Universitário Estácio de São Carlos (Estácio São Carlos) privada com fins lucrativos São Carlos (SP)

Centro Universitário Estácio de Bauru (Estácio Bauru) privada com fins lucrativos Bauru (SP)

Centro Universitário Estácio de Marília (Estácio Marília) privada com fins lucrativos Marília (SP)

Centro Universitário Estácio de Presidente Prudente (Estácio PP) privada com fins lucrativos Presidente Prudente (SP)

Centro Universitário Estácio de Araçatuba (Estácio Araçatuba) privada com fins lucrativos Araçatuba (SP)

Centro Universitário Estácio de São José do Rio Preto (Estácio SJRP) privada com fins lucrativos São José do Rio Preto (SP)

Centro Universitário Estácio de Catanduva (Estácio Catanduva) privada com fins lucrativos Catanduva (SP)

Centro Universitário Estácio de Votuporanga (Estácio Votu) privada com fins lucrativos Votuporanga (SP)

Centro Universitário Estácio de Fernandópolis (Estácio Fernandópolis) privada com fins lucrativos Fernandópolis (SP)

Centro Universitário Estácio de Jales (Estácio Jales) privada com fins lucrativos Jales (SP)

Centro Universitário Estácio de Itapeva (Estácio Itapeva) privada com fins lucrativos Itapeva (SP)

Centro Universitário Estácio de Registro (Estácio Registro) privada com fins lucrativos Registro (SP)

Centro Universitário Estácio de Peruíbe (Estácio Peruíbe) privada com fins lucrativos Peruíbe (SP)

Centro Universitário Estácio de Praia Grande (Estácio PG) privada com fins lucrativos Praia Grande (SP)

Centro Universitário Estácio de Cubatão (Estácio Cubatão) privada com fins lucrativos Cubatão (SP)

Centro Universitário Estácio de Guarujá (Estácio Guarujá) privada com fins lucrativos Guarujá (SP)

Centro Universitário Estácio de São Vicente (Estácio SV) privada com fins lucrativos São Vicente (SP)

Centro Universitário Estácio de Santos (Estácio Santos II) privada com fins lucrativos Santos (SP)

Centro Universitário Estácio de Praia Grande (Estácio PG II) privada com fins lucrativos Praia Grande (SP)

