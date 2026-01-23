Consulte aqui.

Quem foi aprovado deve fazer a pré-matrícula entre as 8h de 27 de janeiro e as 12h de 30 de janeiro. A segunda etapa da matrícula acontece entre as 8h de 23 de fevereiro e as 12h de 25 de fevereiro.

A Fuvest vai publicar a lista de aprovados em segunda chamada no dia 3 de fevereiro e em 10 de fevereiro para os convocados na terceira chamada.

Aqueles que não foram aprovados, podem manifestar interesse na lista de espera entre os dias 19 e 20 de fevereiro. A Fuvest fará três chamadas para preencher vagas remanescentes.

Também está disponível a lista de aprovados em primeira chamado no Enem-USP.

Consulte aqui.

Nesta modalidade, 1.500 candidatos foram selecionados através de suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp



Tags:

Fuvest; Universidade de São Paulo | lista de aprovados | vestibular 202