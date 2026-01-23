O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulga, a partir de 18 horas desta sexta-feira (23), a nota preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) dos participantes desta segunda fase.

Também vai ficar disponível o espelho da prova discursiva de cada candidato para os blocos temáticos de 1 a 7 (nível superior), e da redação, para os blocos 8 e 9 (nível intermediário).

A consulta individual do resultado preliminar e o detalhamento das notas, com os itens avaliados é feita na área do candidato, na página eletrônica da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca examinadora do certame.

As notas preliminares também serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra, ainda nesta sexta-feira.

Espelho da prova

O espelho da prova do CNU 2025 é a imagem digitalizada em PDF e da prova discursiva entregue

pelo candidato

no dia da prova.

A área do resultado disponibilizada mostra como a banca corrigiu, seguindo os critérios do edital. Nele, a correção aparece separada por

itens, como: conteúdo, argumentação, clareza, organização do texto e domínio do tema. Em cada

item, aparece a nota que o candidato recebeu da banca avaliadora da FGV.

Recurso

Aqueles que não concordarem com a nota preliminar da prova discursiva podem entrar com eventuais pedidos de revisão das notas a partir desta segunda-feira (26). De acordo com o edital do processo seletivo, o prazo de dois dias termina na terça-feira (27).

Os eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva devem ser interpostos na área do candidato, com login e senha da plataforma Gov.br.

O resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e o resultado definitivo da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.

CNU 2025

O MGI informa que dos mais de 42 mil aprovados na primeira fase e, portanto, habilitados para fazer prova discursiva, cerca de 8,5 mil não compareceram a este segundo dia de provas, realizado em 7 de dezembro. Uma abstenção de aproximadamente 17%.

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas distribuídas em 32

órgãos federais. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e outras 508, de nível

intermediário.

O MGI explica que entre as mais de 3,6 mil vagas, 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as demais vagas (1.172) para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados.

Ao todo, o chamado Enem dos Concursos registrou

761.528

inscrições

confirmadas, com

pessoas inscritas de todos os estados brasileiros,

de 4.951 municípios. As provas do certame foram aplicadas em dois dias, diferentemente do que ocorreu na primeira edição do concurso unificado, em 2024.

De acordo com o cronograma oficial, a previsão de divulgação do resultado, com as listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) é 20 de fevereiro.

Dúvidas

Informações sobre o Concurso Público Nacional Unificado 2025 podem ser obtidas pelo telefone

0800 591 0452

Tags:

CNU 2025 | concurso nacional | Concurso público | concurso unificado | ministério da gestã