A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira (30) sua lista de aprovados no vestibular de 2026.

Acesse a lista para conferir os nomes dos convocados. 

Os candidatos aprovados na primeira chamada devem fazer a matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro, inicialmente de maneira virtual, pelo site da institução. Depois disso, em data que ainda será divulgada, será feita a matrícula presencial.

Nesta edição, 65.208 candidatos disputaram 5.867 vagas de graduação na Unesp. O curso mais procurado foi medicina, seguido por psicologia, direito e ciência da computação.

A Unesp terá mais oito chamadas de convocação. Veja as datas:

  • 2ª chamada: 9 de fevereiro
  • 3ª chamada: 12 de fevereiro
  • 4ª chamada: 19 de fevereiro
  • 5ª chamada: 23 de fevereiro
  • 6ª chamada: 25 de fevereiro
  • 7ª chamada: 27 de fevereiro
  • 8ª chamada: 3 de março

 

 

