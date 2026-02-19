Os candidatos podem consultar seu resultado individual no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na aba do Fies.

O programa federal, gerido pelo MEC, concede financiamento a estudantes de baixa renda em cursos de graduação, nas instituições privadas de ensino superior privadas.

Próximas etapas

A partir de sexta-feira (20), os estudantes pré-selecionados devem acessar o site do FiesSeleção, com a senha da plataforma Gov.br para completar o cadastro. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos de 24 de fevereiro, no horário de Brasília.

No período da complementação da inscrição, o pré-selecionado à vaga do Fies Social poderá solicitar a contratação de financiamento integral, com a cobertura de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

Após o período de complementação online das informações da inscrição, os estudantes devem comprovar os dados declarados, de forma física ou digital, em até cinco dias úteis, diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino em que foram pré-selecionados.

Inscrições realizadas

O Fies ofertou neste primeiro semestre de 2026 67.301 vagas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, para 19.834 cursos e turnos. Em 2026, são ofertadas 112.168 vagas do Fies.

Cada candidato conseguiu se inscrever em até três opções de curso superior, neste processo de seleção. Ao todo, o Ministério da Educação registrou 210.108 pessoas interessadas que fizeram 528.175 inscrições.

Para o Fies Social, o total de inscritos nas vagas ofertadas foi de 52.930 candidatos.

As demais vagas e aquelas eventualmente não ocupadas nesta edição serão ofertadas na edição do segundo semestre.

Lista de espera

De acordo com edital que determina as regras do Fies 2026, os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação.

Quem estiver na lista de espera do Fies deverá acompanhar o resultado de eventual pré-seleção no site do FiesSeleção.

A nova convocação, a da lista de espera, ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril.

Reserva de vagas

O programa reserva de 50% das vagas para o Fies Social. A modalidade beneficia estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Também é possível solicitar a contratação do financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

O programa ainda oferece reserva de vagas a candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).

Fies

Anualmente, o Fies tem dois processos seletivos regulares, um por semestre letivo. E também processos seletivos para vagas remanescentes, que ocorrem após os processos regulares, com o objetivo de preencher vagas eventualmente não ocupadas.

Outras informações podem ser acessadas no site do MEC.

Tags:

Ensino Superior | Fie | Fies 2026 | MEC