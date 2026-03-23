Jovens e adultos a partir de 15 anos que não sabem ler ou escrever, ou têm dificuldade nessas habilidades, podem se inscrever em um curso gratuito de alfabetização em Juiz de Fora. A iniciativa faz parte do Trote Solidário 2026, promovido pela Estácio e prevê aulas presenciais ao longo de seis meses.

O acesso ao programa ocorre por meio da indicação de estudantes universitários, que auxiliam no processo de inscrição. Cada aluno é incentivado a indicar pelo menos duas pessoas interessadas. A participação dos universitários é voluntária, mas pode ser contabilizada como horas de atividades acadêmicas.

O curso integra um programa nacional de alfabetização voltado à leitura e escrita no cotidiano, com foco na autonomia dos participantes e no acesso a oportunidades no mercado de trabalho e na vida social.

Segundo o reitor da Estácio Ricardo Bianchi, a proposta busca ampliar o alcance da educação. “O Trote Solidário mostra que a educação não pode ser um privilégio restrito. Quando um aluno entra na universidade e traz outra pessoa para esse processo de aprendizagem, ele amplia o alcance da transformação social que a educação proporciona”, afirmou.

A pró-reitora de graduação da instituição, Paula Campos, também destacou o impacto da iniciativa. “Estamos falando de devolver oportunidades. A alfabetização muda a forma como a pessoa se vê no mundo, fortalece a autoestima e abre caminhos no trabalho, na convivência social e na vida cotidiana”, disse.

O curso é dividido em dois módulos, com duração total de cerca de seis meses. Cada etapa conta com 150 horas de atividades distribuídas ao longo de 25 semanas, com dois encontros semanais de três horas. As aulas podem ocorrer no contraturno ou à noite.

Em Juiz de Fora, as inscrições para o primeiro ciclo estão abertas até o dia 9 de maio. Os interessados devem procurar a secretaria da unidade, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, para realizar a matrícula. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (32) 99105-3806.

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